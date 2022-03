Holtmanns langer Anlauf vor der Länderspiel-Premiere

Geplant war sein Einsatz schon länger, in den nächsten Wochen ist es endlich soweit. Bochums Top-Sprinter Gerrit Holtmann steht vor seinem ersten Doppeleinsatz für die Philippinen.

Seit Monaten, nein, seit Jahren laufen die Bemühungen des philippinischen Verbandes, Gerrit Holtmann in einem Länderspiel einzusetzen. Zuletzt fehlten die entscheidenden Papiere, dann machte Covid-19 einen Strich durch die Rechnung.

Heiß ersehntes Debüt am Mittwoch in Singapur geplant

Nun sieht es so aus, als seien alle Hürden genommen. Holtmann, am Freitagabend noch für den VfL gegen Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Einsatz, soll am Montag nach Singapur reisen und dort am Mittwoch sein erstes Länderspiel für die Philippinen bestreiten.

Beim Drei-Länder-Turnier in dem asiatischen Stadtstaat ist für den darauf folgenden Dienstag das zweite Länderspiel geplant, dann treten die Philippinen gegen Malaysia an. Von Holtmann erwartet sich der philippinische Verband eindeutige deutliche Aufwertung seiner Mannschaft, genauer gesagt: Als Bundesligaspieler ist der pfeilschnelle Bochumer Sprinter, dessen Mutter von den Philippinen stammt, der prominenteste Akteur der National-Mannschaft, darum wird sein Debüt für dieses Team, in dem auch der frühere Bundesliga-Profi Stephan Schröck (35, Hoffenheim, Frankfurt, Fürth) aktiv ist, natürlich heiß ersehnt.

In der laufenden Bundesligasaison hat Holtmann jedenfalls noch mal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und mit seinen spektakulären Auftritten für Furore gesorgt. Momentan stehen vier Tore und sechs Assist in seinem Arbeitsnachweis in der Bundesliga.

Schnellster Spieler und Tor des Jahres 2021

Seinen Treffer im Hinspiel gegen Mainz, als er mit einem mitreißenden Solo die halbe gegnerische Mannschaft aussteigen ließ, wählten die Zuschauer der ARD-Sportschau sogar zum das Tor des Jahres 2021. In der vorigen Saison war der wendige Offensivmann mit 36,43 km/h der schnellste Spieler der 2. Bundesliga.