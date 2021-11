Holtmann und Co.: Reis erwartet mehr Initiative

Zum Start in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim bittet Thomas Reis seine Profis zur Videoanalyse. Ganz grundsätzlich erwartet der Bochumer Trainer von seinen Spielern eine größere Bereitschaft, sich individuell zu verbessern.

Hauptelemente der Manöverkritik nach dem 1:2 in Mönchengladbach: Die Passivität in den ersten Minuten, darüber hinaus die Probleme im Umschaltspiel und beim Torabschluss.

Dabei geht es unter anderem um die Schlafmützigkeit in der Anfangsphase, "in den ersten sechs oder sieben Minuten", so Reis, "gab es schon sechs Eckbälle für die Borussia. Warum auch immer, auswärts sind wir nicht so stabil und wach wie zu Hause."

Zuletzt fehlte wegen der drei Einsätze in der englischen Woche die Zeit, um im Einzelnen auf die Defizite einzugehen. Am Dienstag nutzte Reis die Gelegenheit, die Missstände klar anzusprechen, auch wenn er mit der Gesamtleistung der Mannschaft nicht unzufrieden war.

Bei realistischer Betrachtung hätten durchaus zwei, drei Punkte mehr für uns herausspringen können. Thomas Reis

Bei ihm jedenfalls hielt sich auch zwei Tage nach dem Spiel die Einschätzung: Natürlich verfüge Borussia über die größere individuelle Qualität. "Trotzdem", so Reis, "war für uns mehr drin."

Damit der Ertrag häufiger stimmt, nimmt Reis seine Spieler in die Pflicht. So erwartete der Ex-Profi von seinen Jungs unter anderem, dass sie von sich aus mehr unternehmen, um sich individuell zu verbessern. Zum Beispiel mit Extraschichten nach dem Training und intensiverer Arbeit an den eigenen Schwächen.

Das gilt etwa für den pfeilschnellen Gerrit Holtmann, der allein durch sein herausragendes Tempo viel Verwirrung beim Gegner stiftet, immer wieder aber auch dadurch auffällt, dass er einen guten Pass schlecht mitnimmt und dadurch gute Möglichkeiten zum Abschluss verpasst.

Tesche weiterhin kein Thema - Bockhorn zurück im Training

Umschalten und Abschlüsse, in den entscheidenden Situationen richtige Entscheidungen treffen, das ist für Reis beim Ausblick auf die nächsten Wochen ebenfalls ein wichtiges Thema. Bei aller Kritik an den Seinen will er aber auch die positiven Aspekte gewürdigt wissen.

Mit zehn Punkten aus den ersten zehn Begegnungen bewegt sich der Aufsteiger schließlich durchaus in einem Bereich, der am Ende zum Klassenerhalt führen könnte. "Außer in München", so der Trainer, "sind wir schließlich in keinem Spiel untergegangen. Bei realistischer Betrachtung hätten durchaus zwei, drei Punkte mehr für uns herausspringen können."

Am Samstag gegen Hoffenheim könnte sich der Bochumer Kader geringfügig ändern. Herbert Bockhorn steigt am Dienstag wieder ins Training ein. Je nachdem, wie der Allrounder die Belastung verkraftet, könnte er gegen Hoffenheim zum Spieltagskader gehören. Robert Tesche, der sich mit Muskelbeschwerden plagt, ist dagegen weiterhin kein Thema.