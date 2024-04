Holtby vor Duell mit dem HSV: "Worte sind ganz einfach, Taten müssen folgen"

3:03Für Holstein Kiel steht am Wochenende ein wegweisendes Duell beim Hamburger SV an. Der neue Tabellenführer der zweiten Liga will die gute Ausgangslage verteidigen und den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gehen. Für Lewis Holtby wird es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.