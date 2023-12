Holtby verlängert bei den Störchen

Nicht nur Torhüter Timon Weiner, auch Lewis Holtby hat am Samstag seinen Vertrag bei Holstein Kiel vorzeitig verlängert. Wie der Zweitligist mitteilte, haben sich die beiden Parteien auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers um ein weiteres Jahr bis Sommer 2025 geeinigt. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler spielt seit 2021 an der Förde und sammelte in der laufenden Saison zwei Tore und fünf Assists (kicker-Notenschnitt: 2,68). In zehn seiner 16 Einsätze in dieser Saison stand er in der Startelf. Geschäftsführer Sport Uwe Stöver zu der Entscheidung: "Lewis Holtby identifiziert sich zu einhundert Prozent mit der KSV und mit unserem Weg und gehört seit dem ersten Tag zu den Leistungsträgern in unserem Team."