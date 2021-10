Holtby nimmt sich in die Pflicht: "Das geht nicht"

Lewis Holtby absolvierte am Samstagabend ein ganz besonderes Spiel im Hamburger Volkspark. Dabei hätte er sogar zum Matchwinner werden können.

Zurück an alter Wirkungsstätte: Lewis Holtby (li.) spielte fünf Jahre für den HSV. Getty Images

Beide Mannschaften hatten nicht mehr viele Körner im Tank, beiden Teams war die englische Woche anzumerken. Deswegen sah alles im Hamburger Volkspark nach einem Remis aus. Eine dicke Chance gab es allerdings noch - und die gehörte Holtby. Nach feiner Vorarbeit von Fabian Reese schoss er in der dritten Minute der Nachspielzeit aus guter Position drüber. Es wäre eine klassische "Ausgerechnet-Geschichte" gewesen, von denen der Fußball so viele schreibt.

"Ich bekomme einen super Ball und muss ihn einfach flacher halten. Das ist die alte Schule, ich muss einfach meinen Körper drüber bekommen. Aber ich war platt, irgendwann kamen auch Krämpfe dazu", erzählte Holtby nach der Begegnung bei "Sky" und sagte nach erneutem Ansehen der Situation klipp und klar: "Da darf ich nicht in Rücklage geraten, das geht nicht."

Schlussendlich blieb es beim 1:1, mit dem Kellerkind Kiel beim großen HSV sicher leben kann. Für Holtby war es ohnehin ein sehr besonderes Spiel, denn von 2014 bis 2019 spielte er für den HSV und machte mit dem Verein viel mit. "Ich hänge noch sehr an dem Verein", gab der 31-Jährige zu. "Gerade nach zwei Jahren in England mit dem Lockdown hierher zurückzukommen und vor so vielen Fans zu spielen, war besonders. Meine Familie war da, meine Tochter hat das erste Spiel von mir gesehen. Das waren schöne Momente, ich bin sehr dankbar."

Holtby schaut nicht nach unten

Dankbar wäre Holtby sicherlich auch dann, wenn Kiel schnellstmöglich den Tabellenkeller verlassen würde. Aktuell steht Holstein auf dem 16. Platz. Der Mittelfeldmann ist guten Mutes. "Ich schaue nicht nach unten. Wir müssen uns als Mannschaft fangen und nach den stürmischen Zeiten Stabilität reinbringen. Den Push von heute wollen wir am Freitag gegen Dresden mitnehmen und dann weiter punkten", so Holtby.