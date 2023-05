Holtby nach dem dritten 0:3 in Serie: "Es fühlt sich scheiße an"

Holstein Kiel geht zum Saisonendspurt die Puste aus. In Düsseldorf gingen die Störche zum dritten Mal in Folge mit 0:3 unter. Lewis Holtby fand deutliche Worte für den jüngsten Leistungseinbruch.

Den Klassenerhalt hat Kiel längst sicher. Schon am 15. April hat der KSV mit einem 2:1-Sieg gegen Nürnberg die magische 40-Punkte-Marke geknackt. Doch seitdem ist der Wurm drin. Gleich dreimal hagelte es zuletzt ein 0:3. Anstatt befreit aufzuspielen, hadert Holstein mit seiner Chancenverwertung vorne und lässt sich hinten ein ums andere Mal schwindelig spielen.

Nicht zuletzt bei der Pleite in Düsseldorf, als die Fortuna ihrem Gast binnen neun Minuten drei Treffer einschenkte. "Es fühlt sich scheiße an. Ich verstehe nicht, wieso wir so desolat spielen“, kommentierte Lewis Holtby die fragwürdige Leistung, die er und seine Mitspieler den mitgereisten Fans in der Merkur Spiel-Arena angeboten hatten. "Wir schaffen es momentan leider nicht, gegen gute Gegner Spiele zu gewinnen oder Tore zu schießen", so der 32-Jährige.

Die Klatschen setzte es gegen drei aus den Top-5

Damit bringt der Ersatzkapitän das auf den Punkt, was etwas zur Ehrenrettung der Störche beiträgt. Denn tatsächlich waren es gute Gegner, gegen die man zuletzt ran musste: Spitzenreiter Darmstadt, Top-Verfolger Heidenheim und eben Düsseldorf als Tabellenfünfter. Die Art und Weise der Niederlagen muss im hohen Norden dennoch hinterfragt werden.

Das sah auch Trainer Marcel Rapp nach dem Gastspiel bei der Fortuna so. "Wir haben mit wenig Gegenwehr den Gegner eingeladen, Torchancen herauszuspielen. Wenn man zehn Minuten so verteidigt, wie wir es gemacht haben, dann hat man es auch nicht verdient, etwas mitzunehmen", bilanzierte der KSV-Coach.

Es tut mir unfassbar leid für alle Zuschauer. Fabian Reese

Die Kieler Anhänger hatten indes die Düsseldorfer Torshow gegen die eigene Mannschaft ironisch aufgenommen und eine Polonaise im Gästeblock veranstaltet. Angesichts des sicheren Ligaverbleibs dürfte diese Art von Galgenhumor den Fans aber auch etwas leichter fallen. Eine Entschuldigung von Seiten der Spieler gab es dennoch. "Es tut mir unfassbar leid für alle Zuschauer", sagte etwa Fabian Reese, den es im Sommer ablösefrei zu Hertha BSC zieht.

Wiedergutmachung betreiben kann Holstein beim kommenden Heimspiel am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Karlsruher SC. Dabei müsse sich laut Reese "jeder Einzelne von uns hinterfragen, wie viel er gibt", auch um sich dem aktuellen Formtief entgegenzustemmen. "Ich werde alles dafür tun, dass wir versöhnlich auseinandergehen", versprach der zweitbeste Scorer (15) der Störche.