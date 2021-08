Holt Wolfsburg Waldschmidt in die Bundesliga zurück?

Der VfL Wolfsburg hat Kontakt mit Benfica Lissabon aufgenommen - es geht um Stürmer Luca Waldschmidt (25).

Wie der kicker aus verlässlicher Quelle erfuhr, laufen die Gespräche mit Benfica Lissabon und Luca Waldschmidt über einen Wechsel zurück in die Bundesliga. Zunächst hatte der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio auf Twitter über die Bemühungen des VfL Wolfsburg berichtet.

Waldschmidt war erst vor einem Jahr für eine Ablöse von 15 Millionen Euro vom SC Freiburg zu Benfica gewechselt. Mit einem Doppelpack startete der Stürmer ins Abenteuer Ausland. Entsprechend schnell begeisterte der Stürmer in Portugal, bis er dann im Januar an COVID-19 erkrankte. Zudem wurde er noch von einer Zehenverletzung ausgebremst, die anfängliche Euphorie in Portugal war erstmal erloschen. Von seinen insgesamt sieben Ligatoren, gelang ihm nur noch eines nach der Pause im Januar (per Elfmeter).

Folgt jetzt die Rückkehr in die Bundesliga? Der Saisonstart in Portugal ist dem Stürmer jedenfalls gut gelungen, hat er doch in beiden bisherigen Ligaspielen ein Tor erzielt. Am Mittwochabend musste Waldschmidt mit Benfica noch in den Play-offs zur Champions League gegen die PSV Eindhoven ran, saß aber zunächst nur auf der Bank. Beim VfL Wolfsburg hätte er das Ticket für die Gruppenphase bereits sicher.