Holt sich Hertha-Investor 777 Geld aus dem saudischen Staatsfonds?

Herthas neuer Investor, die US-Private-Equity-Gesellschaft 777 Partners, soll sich aktuell um neue Finanzpartner für ihre Football Group bemühen. Interesse an einer Beteiligung wird auch dem saudi-arabischen Staatsfonds PIF, Eigentümer von Premier-League-Klub Newcastle United, nachgesagt.

Die Meldung, die der international bestens vernetzte Wirtschaftsdienst Bloomberg am Freitag veröffentlichte, klang fundiert und zieht seitdem Kreise. 777 Partners, seit zehn Tagen Anteilseigner an Bundesligist Hertha BSC, sei aktuell dabei, Geldgeber für die hauseigene Fußballsparte zu akquirieren, schrieb Bloomberg und berichtete von Sondierungsgesprächen mit mindestens fünf potenziellen Finanzpartnern. Darunter soll auch PCP Capital Partners sein, die Beratungsfirma der britischen Geschäftsfrau Amanda Staveley.

Staveley spielte 2008 eine Schlüsselrolle, als die Herrscherfamilie aus Abu Dhabi um Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan 16 Prozent der britischen Bank Barclays erwarb und im selben Jahr Manchester City übernahm. Auch in den Einstieg des saudi-arabischen Staatsfonds PIF (Public Investment Fund) bei Premier-League-Klub Newcastle United 2021 war Staveley entscheidend involviert.

Dass 777 Partners, das inklusive Hertha inzwischen Beteiligungen an sieben Fußballklubs auf drei Kontinenten hält (FC Sevilla, CFC Genua, Standard Lüttich, Red Star Paris, Vasco da Gama, Melbourne Victory), das Portfolio seiner Football Group weiter ausbauen will, gilt als sicher. Seit Wochen wird ein Interesse an einer Beteiligung an Premier-League-Klub FC Everton kolportiert.

An der Hertha BSC KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) hält das Unternehmen mit Stammsitz in Miami über eine Mischung aus Stamm- und Vorzugsaktien 78,8 Prozent und damit über 14 Prozent mehr als die Tennor-Holding des vorherigen Klub-Investors Lars Windhorst. Zugleich vereinbarten die Parteien, dass die Stimmrechte des Mehrheitseigentümers bei wichtigen Beschlüssen des Unternehmens gedeckelt werden.

Dadurch verfügt der Hertha BSC e.V. weiterhin faktisch über eine Sperrminorität, auch wenn sein Anteil an der KGaA nach der von 777 Partners gezeichneten Kapitalerhöhung auf 21,2 Prozent - und damit unter die für eine Sperrminorität entscheidende 25,1-Prozent-Marke - gesunken ist. Allerdings wird 777, das bereits in der Wintertransferperiode eingebunden war, bei Hertha künftig nicht nur strategisch, sondern auch in Personalfragen - vor allem bei Transfers - mitreden.

Im Zuge der vorgenommenen Kapitalerhöhung pumpt die US-Gesellschaft, die auch in der Luftfahrt-, Versicherungs- und Medienbranche massiv investiert, in mehreren Tranchen insgesamt 100 Millionen Euro in den sportlich und finanziell in Schieflage geratenen Klub. Knapp ein Drittel der Summe soll bereits bei Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt worden sein - auch, um die Lizenzierungshürden zu nehmen. Dass 777 das Investvolumen auf Strecke ausbaut, gilt als denkbar.

"Wenn wir der Meinung sind, es ist sinnvoll, mehr zu investieren, dann werden wir mehr investieren", hatte Josh Wander, der CEO und Gründer von 777 Partners, bei der Präsentation der Partnerschaft vor Wochenfrist in Berlin gesagt. Hertha hatte vor dem Weiterverkauf der Windhorst-Anteile an 777 Partners nicht nur eine Matching-Right-Klausel, die es dem Klub ermöglicht hätte, die Anteile zurückzukaufen, sondern auch ein Vetorecht, was den künftigen Investor angeht.

Konkret: In Herthas Chefetage herrschte nach dem Bruch mit Windhorst im turbulenten Herbst 2022 Konsens darüber, kein Geld aus Ländern oder von Unternehmen mit ethisch fragwürdigem Hintergrund zu nehmen. Das Thema Weiterverkauf ist auch im aktuellen Vertrag mit 777 Partners geregelt. Klar ist aber auch: Sollte ein Teil des 777-Geldes, das nach Berlin fließt, künftig aus dem saudi-arabischen Staatsfonds PIF eingespeist werden, bekäme der abgeschlossene Deal eine neue Dimension.