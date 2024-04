Holt Leverkusen das Triple?

Bayer Leverkusen ist das dominierende Team in dieser Saison. Unsere Frage der Woche lautet: Holt Bayer Leverkusen das Triple?

In der Bundesliga steht Bayer Leverkusen unmittelbar vor dem erstmaligen Gewinn der deutschen Meisterschaft. Nach dem beeindruckend souveränen 1:0-Sieg der Werkself beim 1. FC Union Berlin sowie dem Patzer von Verfolger Bayern München (2:3 beim 1. FC Heidenheim) könnte Bayer 04 bereits am kommenden Wochenende als Nachfolger von Bayern München feststehen. Im Idealfall sogar ohne eigenes Zutun, die Meisterfeier könnten die Leverkusener dann vom Sofa aus steigen lassen.

Doch nicht nur die Meisterschaft hat Bayer Leverkusen im Visier, vielmehr tanzt die Elf von Trainer Xabi Alonso noch auf drei Hochzeiten. Auch im DFB-Pokal sind die Rheinländer nur noch einen Schritt vom Triumph entfernt. Durch das deutliche 4:0 gegen Fortuna Düsseldorf zogen sie in das Endspiel am 25. Mai in Berlin ein. Im Olympiastadion sind sie gegen den 1. FC Kaiserslautern, der in der 2. Liga um das Überleben kämpft, haushoher Favorit.

Noch etwas weiter ist dagegen der Weg in der Europa League. Als einziger deutscher Klub erreichte Bayer das Viertelfinale, in der Runde der letzten acht wartet West Ham United. Die Werkself genießt gegen den Freiburg-Bezwinger am Donnerstag zunächst Heimrecht, in der Woche darauf gastiert sie dann in London.

