Holt Jahn Regensburg noch einen Torwart?

Nach der Knieverletzung von Keeper Felix Gebhardt, dessen Meniskus lädiert ist, braucht es nun womöglich einen weiteren Torhüter bei Jahn Regensburg. Dass der Drittligist sich noch umschaut und womöglich doch noch auf dem Transfermarkt zuschlagen könnte, will Trainer Joe Enochs aber auf keinen Fall als ein Zeichen gegen Gebhardts Keeper-Kollegen Alexander Weidinger, der auch in Dortmund (0:1) ran durfte, und Leon Cuk verstanden wissen. "Was ist aber, wenn noch was passiert?“, sagte Enochs.