Holt Bayern Dragusin?

Laut verschiedenen Quellen aus Italien sind die Bayern an Innenverteidiger Radu Dragustin interessiert und haben auch schon ein erstes offizielles Angebot hinterlegt. Der Defensivmann des FC Genua soll sich bereits mit Tottenham auf einen Wechsel geeinigt haben, aber die Münchner bieten offenbar mehr. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund soll von den Qualitäten des Rumänen beeindruckt sein. Der Rumäne spielt seit Sommer 2022 in Genua und kam in der aktuellen Serie-A-Saiso 19-mal zum Einsatz.