Holstein Kiel: Mit Dähne aus dem Keller?

Nach dem Fehlstart arbeitet sich Holstein Kiel Stück für Stück aus den Tabellenkeller. Torwart Thomas Dähne könnte das Gesicht des Aufbruchs werden.

Nicht selten greifen Trainer zu einem Torwartwechsel, um einem Team neue Impulse zu geben. Das war allerdings nicht die Intention von Kiels Interimstrainer Dirk Bremser, der beim 2:1-Auswärtssieg in Paderborn zwangsläufig zwischen den Pfosten umbauen musste. Ioannis Gelios, die bisherige Nummer 1, war nach seiner Roten Karte beim vorausgegangenen 0:3 gegen Hannover gesperrt.

Trotzdem könnte Dähne zum Gesicht des KSV-Aufbruchs werden. Gegen Hannover erhielt er die kicker-Note 3,0, beim anschließenden Startelf-Debüt in dieser Saison in Paderborn dann eine 2,0 und die Nominierung in die Elf des Tages. "Der Sieg gibt uns enormes Selbstvertrauen. Wir wissen, was wir können", sagt Dähne.

Mit Dähne gegen Rostock

Auch im anstehenden Heimspiel gegen Hansa Rostock am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Dähne wieder zwischen den Pfosten stehen, denn Gelios wurde für seinen Trikotzupfer für zwei Spiele gesperrt. "Ich hoffe auf ein ausverkauftes Haus, Heim- und Auswärtsfans - das wird eine geile Stimmung", fiebert Dähne der Partie entgegen.

Wer dann nach der Länderspielpause am 16. Oktober im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt zwischen den Holstein-Pfosten stehen wird, ist dagegen noch vollkommen offen. Die Entscheidung wird dann wohl schon der neue Cheftrainer fällen. Bremser wird mangels einer erforderlichen Lizenz nun letztmals als Hauptverantwortlicher agieren können. Eine Menge Eigenwerbung kann Dähne trotzdem schonmal betrieben.