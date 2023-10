Holstein Kiel II: Performt das "Magische Dreieck" auch gegen Hannover?

Ligaprimus Holstein Kiel II kann sich bislang auf seine starke Offensive verlassen. Ein "Magisches Dreieck" macht dabei besonders Freude. Jetzt gastiert mit der Reserve von Hannover 96 eine ebenfalls torhungrige Truppe an der Förde.

Holstein Kiel II eilt in der Regionalliga Nord von Sieg zu Sieg. Acht Siege aus neun Spielen - die Heimbilanz der U-23-Störche ist vor dem Duell gegen Hannover 96 II am Freitag (15 Uhr) sogar noch makellos. Dem Regionalliga-Spitzenreiter schmeckt die Höhenluft: "Wenn man oben ist, möchte man dort auch gerne bleiben", erklärt Laurynas Kulikas.

Der 29-Jährige ist der zentrale Fixpunkt des Kieler Offensivtrios, das mittlerweile für 17 der 25 KSV-Saisontore verantwortlich zeichnet und somit exemplarisch für den Kieler Erfolg steht. Flankiert wird Kulikas von den ständig rochierenden Außenbahnspielern Stanislav Fehler und Niklas Niehoff. Beim 2:0-Auswärtssieg über den VfB Oldenburg schlüpfte Toptorjäger Fehler (8 Tore) in die Rolle des Vorbereiters, legte uneigennützig die Treffer von Niehoff (3 Tore) und Kulikas (6 Tore) auf.

"Hohe Qualität in der Offensive"

"Wir ergänzen uns gut. Die Laufwege sind aufeinander abgestimmt. Es macht enorm viel Spaß", sagt Kulikas. Am Freitag wollen die Kieler ihre Erfolgsserie auf heimischem Geläuf ausbauen, setzen dabei auf die Durchschlagskraft ihres "Magisches Dreieck". Doch in Kiel weiß man um die Schwere der Aufgabe, schließlich lauern die 96-Youngster als Tabellenvierter noch in direkter Schlagdistanz zu Holstein II.

"Hannover ist eines der besten Teams der Liga. Individuell sehr gut besetzt, technisch und spielerisch gut. Sie haben ähnlich wie wir eine sehr hohe Qualität in der Offensive, sehr viel Geschwindigkeit, die sie nutzen wollen. Es kommt darauf an, diese Räume, die sie suchen, nicht anzubieten", warnt KSV-Coach Sebastian Gunkel vor der Dynamik der Niedersachsen.

Die 96-Reserve fährt mit zuletzt zwei Siegen am Stück an die Kieler Förde. Während sie bei der Vorbereitung auf das Match ein besonderes Hauptaugenmerk auf den erfolgreichen Kieler Angriff gelegt haben dürfte, reisen mit Lars Gindorf und Sean Busch zwei der besten Torjäger der Liga mit nach Kiel. Beide zusammen kommen auf 14 Treffer und haben damit einen erheblichen Anteil an der bisher erfolgreichen Saison der Elf von Trainer Daniel Stendel.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Startseite

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Die weiteren Partien

Am Freitagabend (19 Uhr) empfängt zusätzlich zum Zweitliga-Reservenduell noch Weiche Flensburg den Tabellenzweiten Phönix Lübeck.

Der Samstag ist mit zwei Spielen bestückt. Zuerst gastiert BW Lohne beim HSV II und im Anschluss misst sich der SV Meppen mit Schlusslicht Kilia Kiel, bei dem die letzten vier Spiele allesamt mit 0:2 verloren gingen.

Am Sonntag stehen weitere fünf Begegnungen auf dem Programm. Der Tabellendritte Teutonia Ottensen bekommt es mit dem Eimsbütteler TV zu tun. Eintracht Norderstedt empfängt den FC St. Pauli II. Außerdem steigt das Kellerduell zwischen dem SC Spelle-Venhaus und dem TSV Havelse, während der Bremer SV den kriselnden VfB Oldenburg zu Gast hat. Dabei kämpfen die Oldenburger um Trainer Fuat Kilic gegen die "Totengräberstimmung". Außerdem steigt bei der SV Drochtersen/Assel das Ligadebüt von Oliver Ioannou als neuer Mann an der Seitenlinie. Gegner ist der SSV Jeddeloh II.