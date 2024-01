Holstein Kiel II: Gunkels Vorahnung und große Erwartungen in Meier

Holstein Kiel II brauchte in Meppen etwas, um in diesem Fußballjahr anzukommen. Für KSV-Trainer Sebastian Gunkel offenkundig keine übermäßige Überraschung, der aber nach schwacher Anfangsphase sah, was sein Team leisten kann. Mit Matthew Meier hat Gunkel einen weiteren Hoffnungsträger in der Hinterhand.

Viel Aufwand, kein Ertrag: Holstein Kiel II vergab in Meppen einige Torchancen. IMAGO/Werner Scholz