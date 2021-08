Holstein Kiel hat akuten Handlungsbedarf

Fast-Aufsteiger Holstein Kiel hat einen veritablen Fehlstart hingelegt. Nun soll im DFB-Pokal neues Selbstvertrauen getankt werden.

Erst die krachende 0:3-Niederlage beim FC St. Pauli, dann erneut 0:3 beim Heimspielauftakt gegen den FC Schalke 04. Auch wenn die Leistung gegen den Bundesliga-Absteiger besser war: Kein Tor, null Punkte, Schlusslicht nach dem 2. Spieltag - schlechter präsentierte sich Holstein Kiel zumindest tabellarisch noch nie seit dem Zweitliga-Aufstieg 2017.

Dabei hatten immerhin acht Spieler des Stammpersonals aus der Vorsaison zu Beginn des Duells mit den Königsblauen auf dem Rasen gestanden. Doch mit der Überfliegermannschaft der vergangenen Serie, die erst in der Relegation gegen den 1. FC Köln am Aufstieg gescheitert war, hat dieses Team wenig bis nichts gemeinsam.

Dort, wo die Spiele entschieden werden, müssen wir deutlich zulegen. Trainer Ole Werner

Es hakt hinten wie vorne. Die abgewanderten Leistungsträger Janni Serra (Bielefeld) und Jae-Sung Lee (Mainz 05) konnten im Offensivbereich bisher nicht annähernd ersetzt werden. Weder Sturmspitze Fiete Arp noch der Ex-Schalker Steven Skrzybski überzeugten bislang. Und in der Abwehr? Zwei eklatante Schnitzer nach Gelsenkirchener Standards, ausgenutzt durch den von Simon Lorenz aus den Augen verlorenen Simon Terodde (2. und 21.), brachten die Störche gegen Schalke früh auf die Verliererstraße.

"Wir hatten einen denkbar schlechten Start. Insgesamt haben wir zwischen den Strafräumen vieles richtig gemacht. Aber in den Strafräumen hat uns Qualität gefehlt. Dort, wo die Spiele entschieden werden, müssen wir deutlich zulegen", fasste Holstein-Cheftrainer Ole Werner das Geschehen mit ernster Miene zusammen.

Nun wartet Regionalligist Weiche Flensburg

Jetzt geht es am Samstag in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde zum Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Mit einem Erfolg könnten sich die Störche nicht nur Selbstvertrauen holen, sondern auch Geld einnehmen, das eventuell nochmal am Transfermarkt eingesetzt werden könnte.