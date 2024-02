Holstein Kiel: Coach Gunkel verlässt U 23 im Sommer

Im Sommer ist für Sebastian Gunkel an der Kieler Förde Schluss. Holstein Kiel muss sich für die kommende Saison überraschend einen neuen Trainer für seine U-23-Mannschaft suchen.

Nach Informationen des kicker wird Erfolgscoach Sebastian Gunkel seinem zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Regionalligisten Holstein Kiel II nicht mehr verlängern. Über ein künftiges Engagement des 48-jährigen Fußballlehrers bei einem anderen Verein ist derweil nichts bekannt. Nach dem Auswärtssieg bei Teutonia 05 Ottensen wollten weder Gunkel noch die Verantwortlichen des Kieler Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) die Trainerfrage kommentieren.

Noch keine Entscheidung über Drittliga-Lizenz

In der nunmehr fast vierjährigen Amtszeit des gebürtigen Schleswigers erreichten die Kieler mit dem vierten Platz in der Saison 2021/22 ihre bisher beste Platzierung seit dem Aufstieg in die vierte Liga. Auch in dieser Spielzeit führte Gunkel die U-23-Störche wieder in die Spitzengruppe. Nach dem 1:0 bei Teutonia Ottensen rangieren die Kieler mit vier Punkten Rückstand als erster Verfolger des Spitzenreiters Hannover 96 II auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Gründe für die gescheiterten Vertragsverhandlungen mit Gunkel liegen im Verborgenen. Gunkel galt an der Förde als geduldiger Talententwickler. Unter ihm gelang mit Colin Kleine-Bekel, Niklas Niehoff und Nico Carrera in der jüngsten Vergangenheit gleich drei Nachwuchsspielern der Sprung in den Kader der Zweitliga-Profis.

Doch nicht nur die Trainerfrage ist noch ungeklärt. Auch in der Frage, ob Holstein Kiel II bis zum Deadline-Day am 1. März 2023 eine Lizenz für die 3. Liga beantragt, ist die finale Entscheidung noch nicht gefallen. "Wir prüfen aktuell noch alle Optionen", erklärte der Leiter des Kieler NLZ, Dominic Peitz, auf Nachfrage. Neben wirtschaftlichen Gesichtspunkten dürfte auch die Stadionfrage - es gibt neben dem Holstein-Stadion in und um Kiel kein weiteres Stadion, welches den Drittliga-Anforderungen genügt - gegen eine Beantragung der Lizenz sprechen. Dass die fehlende Drittliga-Perspektive jedoch die Entscheidung Gunkels für einen Abschied aus Kiel beeinflusst hat, gilt als unwahrscheinlich.