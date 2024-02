Holstein Kiel beantragt keine Drittliga-Lizenz für U 23

Das Rennen um den Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zu Liga 3 ist um ein Team ärmer: Holstein Kiel meldet den freiwilligen Verzicht der aktuell zweitplatzierten U 23.

Holstein Kiel II will auch in der nächsten Saison in der Regionalliga auflaufen. IMAGO/Lobeca

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

In den vergangenen Wochen hat man sich in Kiel intensiv mit der Frage eines eventuellen Aufstiegs der U 23 in die 3. Liga befasst. Kein Wunder, steht die Zweitvertretung des Zweitligisten doch derzeit mit vier Punkten Rückstand auf Hannover 96 II auf Rang zwei der Tabelle der Regionalliga Nord. Nun aber steht fest: Der Verein wird keine Lizenz für die dritthöchste deutsche Spielklasse beantragen. Aus "wirtschaftlichen, infrastrukturellen und sportlichen Abwägungen" überschreite ein Aufstieg derzeit die Möglichkeiten des Vereins, heißt es in einer Pressemeldung.

"Aus sportlicher Sicht möchte man natürlich immer den maximalen Erfolg. Die notwendigen Maßnahmen innerhalb des Vereins, die getätigt werden müssten, haben uns aber dazu bewogen, den Antrag für eine Lizenz in der 3. Liga nicht zu stellen", erläutert Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport, die Entscheidung.

"Braucht nicht zwangsläufig eine höhere Klasse"

Auch der Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, Dominic Peitz, sieht in der Entscheidung die richtige Fortsetzung des bisher eingeschlagenen Kurses: "Die zurückliegenden Spielzeiten haben gezeigt, dass der aktuelle Weg in der Nachwuchsleistungsförderung des NLZ der richtige ist und wir aus der U 23 immer wieder junge Spieler an die Ligamannschaft heranführen können. Darum bedarf es schlussendlich nicht zwangsläufig einer höheren Spielklasse, die zudem mit Herausforderungen verbunden wäre, die wir aktuell nicht bewältigen könnten."

Damit ist der Kreis der Anwärter, der die Regionalliga Nord in den Aufstiegsspielen gegen den Meister der Regionalliga Bayern (vermutlich Würzburger Kickers) vertritt, eingedampft. Neben Tabellenführer Hannover 96 (48 Punkte), der anders als der Kieler Ligarivale seiner U 23 den Aufstieg ermöglichen möchte, ist auch noch der SV Meppen (43) und Phönix Lübeck (38, allerdings fünf Spiele weniger) in der engeren Verlosung.

Dass die fehlende Drittliga-Perspektive bei der jüngsten Entscheidung von Coach Sebastian Gunkel eine Rolle spielte, den Verein im Sommer zu verlassen, gilt aber als unwahrscheinlich.