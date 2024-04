Holstein feiert mit der Tor-Hymne des HSV

Philipp Sander stand noch in der Mixed-Zone des Holstein-Stadions Rede und Antwort, als seine Kieler Teamkollegen in der Kabine bereits das 4:0 gegen den VfL Osnabrück feierten - laut und deutlich hörbar mit der HSV-Tor-Hymne von "Scooter". Eine perfekte Einstimmung auf den Hit am kommenden Samstag.

Den Tor-Song des nächsten Gegners und einst großen Aufstiegsfavoriten in der Kabine einzuspielen, drückt durchaus das Selbstverständnis und Selbstvertrauen der Störche aus. Marcel Rapp jedoch relativiert den musikalischen Ausflug in die Nachbarstadt: "Das lief in der Kabine nicht zum ersten Mal, es ist einfach ein cooles Lied."

Klar ist: Im Topspiel des 30. Spieltages wollen es der Trainer und seine Spieler möglichst gar nicht hören. 10.000 Kieler werden die Mannschaft begleiten, und es gibt zumindest deutliche Hinweise darauf, dass der Plan aufgehen könnte. Gegen das Schlusslicht siegte Holstein zum fünften Mal in Folge zu null, und demonstrierte abermals eindrucksvoll die Klasse, und, dass Platz 2 sowie die nahende Ziellinie im Aufstiegsrennen keine Verkrampfung auslösen, sondern scheinbar von Runde zu Runde beflügeln.

Rapp sieht im Spiel mit dem Ball Luft nach oben

Restlose Zufriedenheit herrscht bei den Protagonisten trotz des streckenweise eindrucksvollen Vortags nicht. "Wir haben es über die gesamten 90 Minuten sehr, sehr gut verteidigt", lobt Rapp zwar, bemängelt aber: "Im Spiel mit dem Ball habe ich noch sehr viel Luft nach oben gesehen. Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet, haben keine Lösungen gefunden. Das Tor machen wir aus unserer ersten Balleroberung." Was aus des Trainers Munde nach einem holprigen Start klingt, bedarf jedoch dieser Einordnung: Das erste Tor erzielte die KSV durch Steven Skrzybski bereits nach neun Minuten, danach legte sie sich den überforderten Gegner, abgesehen von knapp 15 Minuten nach der Pause regelrecht zurecht. Auch Timo Becker, als Innenverteidiger gestartet, nach der Pause als rechter Schienenspieler auffällig und schließlich als Torschütze aus der Partie gegangen, befindet: "Ein 4:0 klingt sehr gut, aber für unseren Anspruch war es nicht unser bestes Spiel, es war nicht alles rosig."

Was der Anspruch ist, stellt Rapp klar: "Wir haben uns vor der Saison vorgenommen, deutlich weniger Gegentore zu bekommen als im Vorjahr." Da waren es am Ende 61, die drittmeisten der Liga. Jetzt gab es schon fünf Mal nacheinander keines. "Das", erklärt der Erfolgstrainer, "ist die Basis von allem." Auch beim anstehenden Hit in Hamburg. Die Tor-Hymne des HSV soll es erst möglichst erst der Partie geben. In der Holstein-Kabine.