Hollywood-Star Reynolds steigt bei Alpine ein

24 Prozent der Anteile an Alpine Racing gehen für viel Geld in neuen Besitz über.

Hollywood-Star Ryan Reynolds ("Deadpool") steigt als Investor in die Formel 1 ein. Der 46 Jahre alte Kanadier übernimmt mit seinem Unternehmen Maximum Effort und weiteren Investoren 24 Prozent der Anteile an Alpine Racing. Einer Mitteilung des französischen Formel-1-Rennstalls zufolge beträgt die gesamte Investitionssumme 200 Millionen Euro, der Wert von Alpine Racing steige damit auf 900 Millionen Euro, hieß es. Zu den Co-Investoren zählen Reynolds Schauspieler-Kollegen Michael B. Jordan und Rob McElhenney, mit dem er zusammen Besitzer des walisischen Fußballclubs AFC Wrexham ist. Der Verein stieg zuletzt in die vierte Liga auf.

Diese Partnerschaft werde die Entwicklung von Alpine beschleunigen, sagte Geschäftsführer Luca de Meo von Renault. Zu dem französischen Autobauer gehört Alpine, seit 2021 startet das Team in der Motorsport-Königsklasse unter dem Namen. In Pierre Gasly und Esteban Ocon sind zwei französische Piloten die Stammfahrer.