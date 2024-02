Holloway toppt eigenen Hürden-Weltrekord

Grant Holloway hat sich selbst übertroffen: Der 26-Jährige Hürdenläufer verbesserte seinen im Februar 2021 aufgestellten Weltrekord über die 60-Meter-Strecke um zwei Hundertstel.

Holloway lief im Vorlauf bei den US-Hallen-Meisterschaften in Albuquerque/New Mexico nach 7,27 Sekunden über die Ziellinie, der Hürden-Weltmeister blieb damit zwei Hundertstel unter seiner Bestmarke, die er im Februar 2021 aufgestellt hatte. Über die 110 Meter gewann Holloway bereits drei Mal WM-Gold sowie Olympia-Silber in Tokio.

Jones zieht mit Charlton gleich - Davis-Woodhall springt 7,18 Meter

Holloways Landsfrau Tia Jones stellte kurze Zeit später den erst wenige Tage alten Frauen-Weltrekord ein. Die 23-jährige frühere Junioren-Weltmeisterin lief die 60 Meter in 7,67 Sekunden und war genauso schnell wie Devynne Charlton (Bahamas) bei den Millrose Games in New York am vergangenen Sonntag.

Für ein weiteres Top-Ergebnis sorgte Weitspringerin Tara Davis-Woodhall, die sich mit 7,18 m auf Platz sechs der "ewigen" und von Heike Drechsler (7,37/1988) angeführten Hallen-Bestenliste setzte - weiter sprang in der Halle zuletzt Brittney Reese (USA) vor zwölf Jahren. Davis-Woodhall, im Freien Vizeweltmeisterin, könnte bei den Sommerspielen in Paris die stärkste Kontrahentin von Olympiasiegerin Malaika Mihambo werden.

Das Duell der weltbesten Sprinter gewann Freiluft-Dreifachweltmeister Noah Lyles über 60 m in der Jahresweltbestzeit von 6,43 Sekunden vor Christian Coleman (6,44), der mit 6,34 Sekunden den Weltrekord hält. Ebenfalls stark: Die 22,80 m von Kugelstoß-Weltrekordler Ryan Crouser und die 6,00 m im Stabhochsprung des Olympiazweiten Chris Nielsen.