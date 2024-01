Hollerbach gegen die Milchsäure: "Bin froh, dass ich ihn reingewurschtelt habe"

Benedict Hollerbach wurde für Union Berlin gegen Darmstadt zum Matchwinner. Sein entscheidendes Tor nach einer turbulenten Woche war dabei alles andere als ein Selbstläufer - schon gar nicht physisch.

Knapp 47 Minuten waren gespielt, da war Benedict Hollerbach auf und davon. Nach einer unfreiwilligen Vorlage eines Darmstädters tauchte er frei vor dem Schlussmann der Gäste auf, doch scheiterte an Marcel Schuhen. "Das war wenig überlegt", analysierte der Sommerneuzugang Union Berlins die Szene bei DAZN, in der er "eine cleverere Lösung finden muss, als ihn halbgar vorbeizuschieben".

Dass die vergebene Großchance nicht weiter an dem Angreifer nagte, dürfte auch daran gelegen haben, dass er eine ähnliche Szene gut zehn Minuten später besser gelöst hatte. Nach einem Sprint über das halbe Feld rauschte er links an Andras Schäfer vorbei, der den Mitspieler in Szene setzte und so dessen entscheidendes Tor zum 1:0-Sieg gegen die Lilien auflegte. "Man muss sich dann noch einmal konzentrieren, auch wenn die Milchsäure in den Beinen schon schreit", gab Hollerbach zu, die Anstrengungen seines Laufs gespürt zu haben.

Trotz Bjelica-Debatte: Hollerbach bleibt cool

Dass der aus Wiesbaden gekommene Hollerbach vor seinem Treffer "nicht ganz sauber" mit dem Ball umgegangen war und "ein bisschen Glück" hatte, Schuhen das Spielgerät durch die Hosenträger geschoben zu haben - letztlich egal. "Ich bin froh, dass ich ihn reingewurschtelt habe."

Die Erleichterung, die der gebürtige Starnberger damit zum Ausdruck brachte, dürfte gleich mehrere Ursachen gehabt haben. Zum einen die sportliche Relevanz des Dreiers gegen den direkten Konkurrenten im Keller. Zum anderen die Chancenverwertung der Hauptstädter, die sich beim laut Hollerbach dennoch verdienten Sieg "wenig effizient" gezeigt hätten. Zu guter Letzt vielleicht auch die Situation um Trainer Nenad Bjelica, der nach seiner Tätlichkeit und Rot-Sperre durch Danijel Jumic und Marie-Louise Eta vertreten worden war.

Die Nebensächlichkeiten muss man als Profi ausblenden. Benedict Hollerbach über die Debatte um Nenad Bjelica

Die anhaltende Debatte um den kroatischen Cheftrainer der Köpenicker, dessen Weiterbeschäftigung laut kicker-Informationen bei einigen Spielern auf Verwunderung gestoßen sei, wollte Hollerbach jedoch gar nicht erst führen. "Mich hat es nicht so gejuckt, muss ich ehrlich sagen. Der Trainer hat sich vor der Mannschaft entschuldigt und dann war das gegessen", so der 22-Jährige, der befand: "Die Nebensächlichkeiten muss man als Profi ausblenden."

Ob nun Nebensächlichkeit oder nicht, gegen Darmstadt ist dieses Vorhaben den Unionern geglückt, weshalb sie mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang 16 die nächste schwere Aufgabe angehen können. Diese wartet am kommenden Sonntag ab 17.30 Uhr (LIVE! bei kicker) in Leipzig auf die Berliner.