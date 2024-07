"Am Ende zufrieden": VfB gewinnt seinen ersten Test - und bangt um Diehl

Der VfB Stuttgart hat seinen ersten Test der Saisonvorbereitung gegen den FSV Hollenbach mit 8:1 gewonnen. Trainer Sebastian Hoeneß konnte zufrieden sein, doch nicht alles lief wie erhofft.

Gegen den Fünftligisten aus Baden-Württemberg übernahm der VfB mit drei Neuzugängen in der Startelf - Chabot, Krätzig und Woltemade durften beginnen - gleich zu Beginn die Spielkontrolle und spielte auf das erste Tor. Vor allem Flügelmann Silas machte ordentlich Betrieb und stellte die Abwehr des FSV vor Probleme.

Auffälliger Silas trifft doppelt

Nach dem Führungstor von Stenzel (11.) belohnte sich Silas gleich doppelt und stellte per Doppelpack (30., 35.) auf 3:0. Den vierten Treffer durch Leweling ging sein Pfostenschuss aus der Distanz voraus (40.). Dabei zeigte der flinke Kongolese "Qualitäten, die wir super gebrauchen können. Er ist einfach schnell und trickreich, wie er es heute wieder gezeigt hat", so Coach Hoeneß nach der Partie.

Auch der auffällige Beyaz, der im ersten Durchgang für Furore sorgte, bekam ein Lob vom Cheftrainer - auch wenn der keinen Spieler extra herausheben wollte. Sein Auftritt sei "gut" gewesen, "wie die anderen auch. Er ist ein wirklich guter Fußballer. Es war ein erfrischender Auftritt".

Im zweiten Durchgang stand dann eine rundum veränderte Elf auf dem Feld, die mit den Neuzugängen Hendricks, Keitel und Diehl aber direkt an den dominanten Fußball aus der ersten Hälfte anknüpfte: Binnen zehn Minuten stellten Faghir (48.), Diehl (56.) und Kastanaras (58.) schnell auf 7:0.

Diehl "hat einen Schlag bekommen"

Der ehemalige Kölner Diehl erzielte seinen ersten Treffer für die Schwaben, musste wenig später jedoch angeschlagen ausgewechselt werden. "Er hat einen Schlag bekommen, ist dann auch leicht umgeknickt", so Hoeneß, "ich hoffe, dass da nichts rauskommt. Er sagt, es ist okay, aber natürlich müssen dass die Untersuchungen erst noch beweisen."

Hoeneß sieht Positives und Negatives

Insgesamt sah der 42-Jährige einen "typischen ersten Test mit Phasen, wo zu wenig Dynamik ist, weil wir ein bisschen zu wenig Bewegung zeigen". Dennoch überwog nach dem 8:1 - Dörr erzielte den Ehrentreffer für Hollenbach vom Punkt (63.), Kastanaras besorgte den Endstand (74.) - das Positive: "Ich habe gute Sachen gesehen, Spielfreude gesehen und bin am Ende zufrieden."

In der kommenden Woche geht in Stuttgart die Sommervorbereitung weiter, ehe am Samstag der nächste Test auf dem Programm steht. Um 15 Uhr trifft man dann auf den FC Luzern.