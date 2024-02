Hollatz fällt aus: Herbert nominiert zwei Spieler nach

Weltmeister Justus Hollatz fällt für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele der Basketball-Nationalmannschaft aus. Max DiLeo und Tim Schneider stehen dafür im Aufgebot von Bundestrainer Gordon Herbert.

Die deutschen Basketballer müssen in den anstehenden beiden EM-Qualifikationsspielen auf Weltmeister Justus Hollatz verzichten. Der Point Guard von Anadolu Efes Istanbul fehlt aus gesundheitlichen Gründen, teilte der Deutsche Basketball Bund mit. Bundestrainer Gordon Herbert nominierte den Oldenburger Max DiLeo und Tim Schneider von Alba Berlin nach.

Damit steht in David Krämer nur noch ein Spieler aus dem Weltmeister-Kader von 2023 im Aufgebot für die beiden Spiele gegen Montenegro in Ludwigsburg am Donnerstag und in Bulgarien am Sonntag. Der Guard vom spanischen Verein CB Granada war beim WM-Triumph aber nur Ergänzungsspieler gewesen.

Weltmeister sollen im Sommer für Olympia zurückkehren

Die NBA-Stars um Kapitän Dennis Schröder sind nach dem Allstar-Wochenende ab Freitag wieder im Spielbetrieb beschäftigt, den Euroleague-Spielern aus der siegreichen Mannschaft gönnt Herbert eine Verschnaufpause. Sie waren im Anschluss an die WM direkt in die Saisonvorbereitung bei ihren Teams eingestiegen. Die Weltmeister sollen dann im Sommer in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris zurückkehren.

Der Kader: Oscar Da Silva (FC Barcelona/ESP), Malte Delow (ALBA Berlin), Max DiLeo (EWE Baskets Oldenburg), Johann Grünloh (SC RASTA Vechta), Bennet Hundt (MLP Academics Heidelberg), Ivan Kharchenkov (FC Bayern Basketball), David Krämer (CB Granada/ESP), Leon Kratzer (Paris Basketball/FRA), Jonas Mattisseck (ALBA Berlin), Louis Olinde (ALBA Berlin), Jacob Patrick (MHP RIESEN Ludwigsburg), Christian Sengfelder (Telekom Baskets Bonn), Tim Schneider (ALBA Berlin), Lukas Wank (EWE Baskets Oldenburg), Nelson Weidemann (FC Bayern Basketball), Nick Weiler-Babb (FC Bayern Basketball), Jan-Niklas Wimberg (FC Bayern Basketball), Jonas Wohlfarth-Bottermann (Hamburg Towers)