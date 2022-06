Holland: "Das wird eine richtig geile Liga"

Die Begeisterung für Trainingslager hält sich bei Fabian Holland in Grenzen. Doch der Kapitän des SV Darmstadt 98 weiß auch, wie wichtig die dort erarbeiten Grundlagen sind - gerade, weil die Lilien nach Platz vier kommende Saison nicht mehr als Außenseiter gelten.

Derzeit schwitzen die Spieler des SV Darmstadt 98 wieder im Trainingslager in Herxheim in der Pfalz. Nachdem es dort während der Vorbereitung auf die vergangene Saison teils extrem geregnet hatte, sorgt diesmal die Sonne für hochsommerliche Temperaturen.

Beides ist sicher nicht optimal, doch der erste Eindruck bei Mannschaftskapitän Fabian Holland ist positiv. "Es war ein guter Start", sagt der Linksverteidiger am Mittwoch. Es sei schön, seine Mitspieler wiederzusehen und wieder mit dem Ball zu arbeiten - "auch wenn die Vorbereitung sicher nicht die schönste Zeit im Fußball ist und die eine oder andere Einheit ziemlich intensiv ist".

Seit 2014 spielt der mittlerweile 31-Jährige für den SV Darmstadt 98. Dass bei Trainingsbeginn inklusive Nachwuchsspielern 24 Akteure auf dem Platz standen, ist für den Routinier ein Novum. Mit so vielen Spielern könne man schon jetzt auch Spielformen trainieren. "Da gab es schon ganz andere Zeiten hier bei uns", sagt er schmunzelnd.

Noch kein Vollzug bei Warming

Mit dabei ist auch der designierte Neuzugang Magnus Warming. "Er ist auf jeden Fall ein guter Junge, der uns weiterhelfen wird", glaubt Holland. Derzeit trainiert der 22 Jahre alte dänische Offensiv-Allrounder mit einer Gastspielgenehmigung. Der Vollzug der Ausleihe mit Kaufoption soll in Kürze erfolgen. Dass der abgebende Verein FC Turin bislang noch kein endgültiges Okay gegeben hat, liegt nach kicker-Informationen an einer privaten Angelegenheit bei den Italienern, die nichts direkt mit dem Transfer zu tun hat.

Auch weil die Personalplanung bei den Lilien noch nicht abgeschlossen ist - Trainer Torsten Lieberknecht will noch einen Stürmer und einen Innenverteidiger -, ist es aus Sicht von Holland noch zu früh für Saisonziele. "Aber wir wollen natürlich genauso auftreten wie letzte Saison, daran wieder anknüpfen", sagt er.

"Das wird eine richtig geile Liga"

Ohnehin seien Prognosen in der 2. Liga immer schwer. Einige Mannschaften, die vergangene Saison hinter den Erwartungen geblieben seien, hätten nachgelegt, hinzu kommen gute Mannschaften aus der Bundesliga sowie interessante Aufsteiger. "Das wird wieder eine richtig geile Liga. Da freuen wir uns drauf", sagt Holland.

Dass die Lilien nach dem überraschenden Platz vier in der Vorsaison nun anders wahrgenommen werden, kann sich Holland gut vorstellen: "Klar ist, dass wir uns alles neu erarbeiten müssen. Wir starten mit null Punkten, wie alle anderen auch." Und genau deswegen ist das ungeliebte Trainingslager so wichtig.