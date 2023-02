Holiday überragt: Bucks holen elften Sieg in Serie gegen Boston

Die Milwaukee Bucks fahren den elften Sieg in Serie ein und gewinnen das Topspiel gegen Boston. Orlando unterliegt Toronto. Die NBA am Mittwochmorgen.

Die Milwaukee Bucks sind aktuell nicht zu stoppen. Am Dienstag (Ortszeit) gewannen Giannis Antetokounmpo und Co. das Spitzenspiel gegen die Boston Celtics 131:125 (64:63) nach Verlängerung - es war der elfte Sieg in Serie. Der Champion von 2021 bleibt in der Eastern Conference dem Spitzenreiter Boston auf den Fersen und haben nur einen Sieg weniger auf dem Konto.

Ich schätze, es ist mir egal, wie ich spiele, solange wir gewinnen. Jrue Holiday

Die personelle geschwächten Celtics - Jayson Tatum (krank) und Jaylen Brown (Gesichtsverletzung) - retteten sich durch einen schwierigen Dreier von Sam Hauser drei Sekunden vor Schluss in die Verlängerung. Spätestens dort waren Antetokounmpo und Jrue Holiday aber nicht mehr zu bremsen. Mit einem 7:0-Lauf in den letzten 25 Sekunden entschied das Duo die Partie zugunsten der Bucks. Während Antetokounmpo mit 36 Punkten, 13 Rebounds und neun Assists knapp ein Triple-Double verpasste, legte Holiday 40 Punkte auf - den Buzzerbeater zum 90:95 am Ende des dritten Viertels inklusive.

"Ich schätze, es ist mir egal, wie ich spiele, solange wir gewinnen", sagte Holiday, der erstmals zum All-Star-Game fahren wird. "Für mich geht es mir gut, solange wir gewinnen. Die einzige Statistik, die ich mir ansehe, sind die Turnovers. So bestimme ich, ob ich ein gutes oder schlechtes Spiel hatte."

Topscorer Booker: Suns schlagen Kings

Die Phoenix Suns setzten sich im anderen Spitzenspiel des Abends, dem der Western Conference, mit 120:109 (62:58) gegen die Sacramento Kings durch. Mit 32 Punkten war Devin Booker Topscorer beim Tabellendritten der Western Conference. Neuzugang Kevin Durant blieb aufgrund seiner Verletzung weiterhin nur die Zuschaurrolle, diesmal von der Bank.

Nichts zu holen für die Wagner-Brüder

Franz und Moritz Wagner musste sich mit den Orlando Magic auswärts den Toronto Raptors mit 113:123 (70:75) geschlagen geben. Nach zuletzt drei Auswärtssiegen nacheinander verloren die Magic wieder in fremder Halle. Die Gäste erlaubten den Raptors eine zu hohe Wurfquote aus dem Feld, vor allem der kürzlich erst nach Kanada gekommene Jakob Pöltl trumpfte mit 30 Punkten auf. Der Österreicher verpasste damit nur knapp seinen Karrierebestwert aus dem November (31) im Trikot der Spurs. Sowohl Franz (neun Punkte) als auch Moritz Wagner (zwei Punkte) blieben unter ihren Möglichkeiten.

Außerdem am Dienstagabend: Die L.A. Clippers bezwangen die Golden State Warriors, Kawhi Leonard erzielte 33 Punkte. Die Washington Wizards besiegten die Portland Trail Blazers 126:101. Hingucker: Kyle Kuzmas Buzzerbeater von der Mittellinie zum zwischenzeitlichen 97:94 im 3. Viertel.