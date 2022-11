Holdeners 3549 Tage lange Reise zum Premieren-Sieg

Wendy Holdener hat es endlich geschafft: Nach 30 Podestplätzen holte die Schweizerin in Killington ihren ersten Weltcup-Sieg im Slalom. Holdeners lange Reise in Zahlen.

Es ist nicht so, dass Wendy Holdener das Siegen gar nicht kennt. Die 29-Jährige ist dreifache Weltmeisterin (zweimal Kombination, einmal Team-Wettbewerb), bei Olympia holte sie Gold im Team. Doch ausgerechnet in ihrer Paradedisziplin Slalom fehlte der ganz große Triumph. Bis zum 27. November 2022. In Killington holte sie zusammen mit der Schwedin Anna Swenn Larsson ihren ersten Weltcup-Sieg im Slalom.

Der Sieges-Fluch ist endlich gebrochen - im 106. Anlauf. In ihren 105 Weltcup-Slaloms zuvor landete Holdener bereits 30 Mal auf dem Podest, wurde aber jeweils 15-mal Zweite und Dritte. "Es ist schön, dass die Frage nach dem ersten Sieg und das ewige Warten jetzt Geschichte sind", sagte Holdener.

Immer wieder Shiffrin

Elf Siege hätte Holdener bis zum Killington-Triumph bereits herausgefahren, wenn Mikaela Shiffrin nicht gewesen wäre. Die US-Amerikanerin war elfmal schneller, als Holdener Zweite wurde. Elf weitere Male stand Shiffrin ganz oben, als Holdener als Dritte aufs Podest steigen durfte.

Konstanz über Jahre

Holdeners beeindruckende Konstanz belegt auch diese Statistik: In ihren 106 Slaloms holte die sympathische Schweizerin nur 19-mal keine Punkte. Sechsmal schied sie im ersten Lauf aus, fünfmal im zweiten. Siebenmal verpasste sie die Qualifikation für den 2. Durchgang - zuletzt vor über zehn Jahren, am 11. Februar 2012 in Soldeu. Zudem wurde sie ein weiteres Mal disqualifiziert. 2022 in Are trat sie nach einem Sturz im Riesenslalom nicht zum Slalom an.

3549 Tage sind zwischen Holdeners erstem Slalom-Podestplatz in Ofterschwang am 10. März 2013 und dem Premierensieg in Killington vergangen. Eine lange Reise mit eindrücklichen Zahlen - und einem Happy End, das von der ganzen Skiwelt gefeiert wurde. Der fünfmalige Weltmeister Aksel Lund Svindal etwa sprach auf Instagram von "einem der verdientesten Siege überhaupt". Auch Landsfrau Michelle Gisin widmete der Slalomsiegerin einen Post: "Ich weiß, wie viel dir das bedeutet, aber für mich warst du schon lange außergewöhnlich. Dies ist einfach die endgültige Bestätigung."