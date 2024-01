Hol dir das Klopp-Feeling - mit SPITCH!

Der Live-Fußballmanager SPITCH ist die innovative Alternative zu anderen Managerspielen. Das Game wartet mit attraktiven Preisgeldern und mehr Interaktivität denn je auf. Zum Saisonstart wird der Preispool verdoppelt.

Vorne Mane, Nkunku oder Schick? In der Mitte Bellingham, Kimmich oder Kostic? Hinten de Ligt, Schlotterbeck oder Orban? Im Tor Neuer, Trapp oder Sommer? Beim Live-Fußballmanager SPITCH haben Fans jeden Spieltag die Qual der Wahl: Aus allen Spielern der Bundesliga kann jedes Wochenende deine Elf völlig neu und in den verschiedensten Formationen aufgestellt werden. Für jeden gelungenen Pass, Zweikampf, Assist, Torschuss und zahlreiche weitere Aktionen im echten Spiel gibt es Live-Punkte. Und am Ende gibt es für die punktbesten User tolle Geldprämien!

Bei SPITCH können Hobby-Manager nicht nur ihre Lieblingself aus der Bundesliga aufstellen, sondern unter anderem auch auf alle Spieler der Premier League, DFB-Pokal und Champions League zugreifen. Somit sind auch Stars wie Erling Haaland, Kai Havertz, Kylian Mbappe oder Zlatan Ibrahimovic bei SPITCH live dabei. Und das Beste: SPITCH verdoppelt für kurze Zeit den Preispool!

Bis Ende August kannst du deine Freunde in deine private SPITCH-Community einladen und erstmals den neuen Saisonmodus spielen - für doppelt so viel Preisgeld! Spielen beispielsweise zehn Teilnehmer für jeweils 10€ Einsatz mit, verdoppelt SPITCH den Gesamtpott von 85€* auf 170€. Bei einer Teilnahme am öffentlichen Saisonmodus, winken mit 10€ Teilnahmegebühr bis Saisonende sogar bis zu 15.000€!

Jetzt kostenlos registrieren, aufstellen und gewinnen: https://www.spitch.live/de/

* abzgl. SPITCH-Fee in Höhe von 15%