Hojer und Marschner beenden ihre Wettkampf-Karrieren

Die Sportkletterer Jan Hojer und Kim Marschner beenden ihre Karrieren im internationalen Wettkampf-Zirkus.

Jan Hojer hatte bereits im Jahr 2022 keinen Weltcup mehr bestritten, insofern kommt sein Rücktritt nicht so überraschend - auch wenn er im vergangen Sommer ankündigte, dass er "noch nicht fertig" sei mit den Wettkämpfen auf internationaler Ebene.

Auftakt 2008 in Imst, Highlight Olympia in Tokio

Dass der Abschied nun doch kommt, dürfte dem 31-jährigen Kölner sicherlich nicht leicht gefallen sein, denn Hojer ist seit 2008 auf der großen Bühne unterwegs gewesen. Sein erstes Ausrufezeichen setzte er im Lead, als er 2008 erstmals im Herren-Bereich angekommen war und den Titel des deutschen Meisters einheimste. Im österreichischen Imst bestritt er im selben Jahr seinen ersten Lead-Weltcup bei den Herren und war fortan fester Bestandteil der Kletterszene.

Und zwar mit beachtlichen Erfolgen: Der mehrfache deutsche Meister Hojer war Boulder-Europameister (2015 und 2017) und WM-Dritter in der Disziplin Olympic Combined (2018). Ein Highlight in Hojers Karriere war die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, wo der Klettersport seine Premiere feierte. Hojer beendete den Wettkampf als Zwölfter, verpasste aber dennoch nur knapp das Finale der besten Acht.

"Ninja Warrior" Marschner konzentriert sich auf den Fels

Kim Marschners angekündigtes Karriereende auf der Wettkampfbühne kommt mit 25 Jahren deutlich früher. Der Schorndorfer kletterte seit 2014 im Herrenbereich um Weltcup-Punkte, beim Lead-Format in Chamonix tauchte er erstmals auf. Nach einer Schulterverletzung im Jahr 2021 absolvierte Marschner seinen letzten Boulder-Weltcup 2022 in Meiringen.

Marschner war allerdings einem breiteren Publikum bekannt, da er an der RTL-Gameshow Ninja Warrior teilnahm. In einem vom DAV geführten Interview sagte Marschner, dass er sich nun voll auf das Felsklettern konzentrieren wolle. "Das war schon immer meine Stärke, weshalb ich glaube, dass ich dort besser aufgehoben bin."