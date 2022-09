Hojer kommt früher zurück - Flohé und Meul die Favoriten

Nach der EM in München trifft sich die nationale Sportkletter-Elite am ersten Oktober-Wochenende in Neu-Ulm zu den deutschen Meisterschaften im Speed und Lead. Mit dabei ein Überraschungsstarter.

Das Starterfeld für die deutschen Meisterschaften im Lead und Speed (1./2. Oktober) ist hochklassig - und das, obwohl der DAV vor den nationalen Titelkämpfen mit zwölf Athleten am Wochenende in Jakarta/Indonesien zum Weltcup angereist ist.

Zwar fehlt bei der Asien-Reise Yannick Flohé, der sich nach dem 3. Platz in Koper Richtung Schweiz verabschiedet hat, um in "Magic Woods" am Fels zu bouldern, doch der in dieser Saison stärkste Kletterer ist in Neu-Ulm dabei. Für den 23-jährigen Essener geht es im Lead darum, seinen 2021 in Augsburg errungenen Titel zu verteidigen.

Früher als angekündigt: Hojer steigt wieder an die Wand

Ein besonders Augenmerk dürfte auch auf Jan Hojer liegen. Der 30-jährige Kletterroutinier hatte sich nach dem Olympia-Jahr 2021 eine Wettkampfpause für das gesamte bisherige Jahr gegönnt - sein letzter Einsatz war bei den Weltmeisterschaften im Oktober vergangenen Jahres. Damals belegte er in Moskau Platz vier in der Kombination und jeweils Platz 32 in Lead und Bouldern.

Wie für viele Olympioniken war die Saison nach den Spielen von Tokio mit diversen (mentalen) Schwierigkeiten verbunden. Hojer, über Jahre der stärkste und erfolgreichste DAV-Athlet, kündigte Anfang August sein Comeback für 2023 an, nun steigt er schon in der Spätphase des laufenden Jahres wieder an die Wand.

Demmel als Titelverteidigerin - Meul ist die Favoritin

Bei den Damen heißt die Titelverteidigerin Martina Demmel. Die 20-Jährige vom DAV Kempten hat gerade beim Lead-Weltcup in Edinburgh ihr bestes Lead-Ergebnis der Saison eingefahren.

Allerdings dürfte für Demmel, die erst 2017 mit dem Klettern begann und im August 2020 in Briancon erstmals bei einem Lead-Weltcup auftauchte, das Projekt Titelverteidigung ziemlich schwierig werden. Gemeldet für Neu-Ulm hat nämlich auch Hannah Meul, die in der laufenden Saison endgültig den Durchbruch zur Weltelite geschafft hat (Vize-Europameisterin im Bouldern, Silber beim Boulder-Weltcup in Brixen und Innsbruck). An ihr dürfte kein Weg vorbeiführen, wenn es um die Vergabe des deutschen Meistertitels geht.

Diese Athleten starten bei den deutschen Meisterschaften in Neu-Ulm

Lead, Herren: Yannick Flohé, Jan Hojer, Christoph Hanke, Max Kleesattel, Yannick Nagel, Jonathan Gast, Michael Ullrich, Max Dinger, Philipp Gaßner, Jakob Schiefer, Ben Pfeiffer, Fin Sandeck, Jannis Deuring, Luca Jung

Lead, Damen: Hannah Meul, Martina DEmmel, Käthe Atkins, Susanne Ruther, Marina Hermann, Julia Urban, Charlotte Schiefer, Catrin Gorzellik, Katrin Horlacher, Lara Marx, Luisa Thomas, Linda Wuhrer, Emma Bernhard, Elisa Koppelmann, Emilia Merz, Lili Cornely

Speed, Herren: Linus Bader, Leander Carmanns, Sebastian Lucke, Vincent Stummreiter, Jakob Schiefer, Otto Reiter, Fin Sandeck, Milan Armengaud, Jonathan Berger, Niklas Lorenz, Dorian Zedler, Johann Söhngen, Erik Pollak, Jonas Heil, Benjamin Koch, Denys Mozolevych, Aleksandr Feorov, Simon Obrusnik

Speed, Damen: Franziska Ritter, Nuria Brockfeld, Julia Koch, Marina Hermann, Carla Schirutschke, Linda Wuhrer, Charlotte Schiefer, Mia Kunze, Lara Marx, Leonie Huber, Ronja Ding, Floreana Gölz, Luisa Kneppel