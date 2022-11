Hohl strebt bei Alemannia Aachen nach mehr Dominanz

Helge Hohl ist bei Alemannia Aachen eigentlich nur als Interimstrainer eingeplant, doch seine ambitionierten Pläne mit dem früheren Bundesligisten lassen erkennen, dass der eigentliche Sportdirektor längerfristig denkt. Die Ergebnisse geben ihm Recht.

Ein Spiel steht noch aus für Alemannia Aachen, am kommenden Samstag kommt es zum Derby beim 1. FC Düren. Doch zumindest am heimischen Tivoli wurde mit dem 3:1 im Westschlager gegen Rot-Weiß Oberhausen das Fußballjahr am vergangenen Samstag beendet. Und dieses Jahr hatte es in sich.

"Das war schon verrückt, wir haben viel erlebt", bewertete Sebastian Schmitt die abgelaufenen zwölf Monate. "Vor einem Jahr steckten wir noch im Abstiegskampf, und aktuell können wir daheim fast jeden Gegner dominieren." Und das machten die Aachener über weite Strecken auch mit den Gästen aus Oberhausen. Ein früher Doppelschlag in Halbzeit eins und das flotte 3:1 nach der Pause entschieden das Spiel zugunsten der Gastgeber. Die Alemannia ist damit unter Interimstrainer Helge Hohl weiter ungeschlagen und fuhr im siebten Spiel den fünften Sieg ein, was die Schwarz-Gelben nach 18 Spielen mit 32 Punkten auf Rang 3 der Regionalligatabelle spült. Doch allein am Trainerwechsel von Fuat Kilic zu Hohl wollte Schmitt die Entwicklung nicht festmachen. "Wir haben vorher auch schon gut gespielt, uns aber häufig nicht belohnt."

Wir sind noch sehr weit entfernt davon, wie ich gerne Fußball spielen möchte. Helge Hohl, Interimstrainer Alemannia Aachen

Der Trainer selbst ist mit dem aktuellen Lauf samt Sieg im letzten Heimspiel des Jahres natürlich auch "sehr glücklich und sehr zufrieden". Als Spitzenteam sieht er die Alemannia aber noch nicht. "Wir sind noch sehr weit entfernt davon, wie ich gerne Fußball spielen möchte", sagte der 31-Jährige nach Schlusspfiff, um gleich darauf hinzuzufügen, was er damit meint: "Ich will noch mehr Dominanz mit und gegen den Ball erreichen - und diese Intensität über die kompletten 90 Minuten schaffen", formulierte er seine Ansprüche. "Das wird noch Zeit brauchen."

Zwar komme die baldige Winterpause angesichts des aktuellen Erfolgslaufs eher ungelegen, "aber auf der anderen Seite können wir uns nach der Pause auch vier, fünf Wochen intensiv vorbereiten". Unter anderem in einem Trainingslager in der Türkei. "Darauf freue ich mich jetzt schon." Was nicht danach klingt, dass aus dem Interimscoach Hohl nach Weihnachten wieder der Sportdirektor Hohl werden wird. Es läuft schlicht zu gut.