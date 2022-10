Hohl nach Spektakel-Debüt selbstkritisch: "Wollten in zu kurzer Zeit zu viel verändern"

Der Einstand von Helge Hohl an der Alemannia-Seitenlinie ist geglückt. Mit fremden Federn wollte sich der neue Chefcoach nach dem 4:2-Erfolg der Aachener in Straelen aber keineswegs schmücken.

"Dass wir das Spiel gedreht haben, dafür war mit Sicherheit nicht der neue Trainer auf der Bank verantwortlich, sondern vielmehr der doppelte Platzverweis für Straelen", sagte Hohl und fügte hinzu: "Ohne die Roten Karten wäre es sicher schwierig geworden." Und so stellte sich das "mehr Spektakel", das Hohl vor dem Spiel für die künftige Spielweise der Alemannia versprochen hatte schon im ersten Spiel eher ohne sein Zutun ein. Denn nach den beiden Platzverweisen gegen Jaron Vicario und Kenan Dünnwald binnen drei Minuten drehten die Aachener den 1:2-Rückstand durch einen Hattrick von Elsamed Ramaj in zwölf Minuten noch zu einem 4:2.

"Der Sieg ist natürlich erfreulich, er bringt etwas Ruhe rein in dieser Situation. Auch wenn wir nicht überzeugend gespielt haben", räumte Hohl ein, "das muss ich mir auch selbst ankreiden." Er habe nach der überraschenden Trennung von Fuat Kilic am vergangenen Mittwoch in zu kurzer Zeit zu viel ändern wollen. "Ich wollte von null auf hundert, das sollten wir jetzt vielleicht ruhiger angehen", sagte Hohl und sprach damit indirekt die Gründe an, warum sich die Alemannia vom bei vielen Spielern und Fans sehr beliebten Kilic getrennt und sich selbst von der Position des Sportdirektors interimsweise auf die Trainerbank versetzt hatte. Denn offenbar hatte es zwischen Kilic auf der einen und dem Geschäftsführer-Duo Hohl und Sascha Eller unterschiedliche Auffassungen über die Spielweise der Alemannia gegeben.

"Wir wollen künftig mutiger auftreten, mehr über das Kurzpassspiel kommen, höher anlaufen und dem Gegner noch mehr Stress bereiten", beschrieb Hohl seine Vorstellung, die den Verantwortlichen erfolgversprechender erschien, wie Aufsichtsratschef Marcel Moberz in einem Interview mit dem Fan-Magazin In der Pratsch erläuterte, als die Spielweise Fuat Kilics, die den Verein in der abgelaufenen Saison immerhin vor dem Abstieg bewahrte. Schließlich wolle man schon in der kommenden Saison ernsthaft um den Aufstieg mitspielen, so Moberz, und deshalb habe man die Weichen besser früh als spät stellen wollen.

Ob dieses Unterfangen mit einem Trainer namens Helge Hohl in Angriff genommen wird, ist noch offen. Sein Interimsdasein als Trainer ist zunächst bis zur Winterpause terminiert.