Hohl: "Fällt schwer, zu akzeptieren"

Alemannia Aachen sah am Freitagabend beim Saisonauftakt der Regionalliga West wie der eigentlich sichere Sieger aus. Eine Fehlentscheidung in der Nachspielzeit leitete jedoch die späte Wende zugunsten des Wuppertaler SV ein.

Wuppertaler Siegtreffer: Schweers bugsiert den Ball in der sechsten Minute der Nachspielzeit ins Aachener Tor. IMAGO/Nordphoto

Der Vergleich war schnell gefunden. Nein, einen solchen Spielverlauf hatte er bislang noch nicht selbst auf dem Spielfeld erlebt, berichtete Aachens neuer Kapitän Bastian Müller nach der 1:2-Niederlage gegen den Wuppertaler SV, nur vor dem Fernsehen - beim Champions-League-Finale der Münchner Bayern gegen Manchester United 1999.

Die Parallelen zum Auftaktspiel der Regionalliga West vor der Rekordkulisse von 27.300 Zuschauern auf dem Aachener Tivoli am Freitagabend lagen auf der Hand. Die Alemannia war, wie weiland die Bayern, mit einer 1:0-Führung in die Nachspielzeit gegangen, um dann noch zwei Gegentore zu kassieren und das Spiel komplett aus der Hand zu geben. Knappe acht Jahre alt war Müller damals, 24 Jahre später konstatierte er: "Das ist unfassbar bitter." Zumal Gegentreffer Nummer eins, der Ausgleich durch Damjan Marcetas Foulelfmeter (90.+1.), nach einer Fehlentscheidung von Schiedsrichter Martin Ulankiewicz zustande kam, der die Attacke von Aachens Torhüter Marcel Johnen gegen Wuppertals Charlison Benschop irrtümlich in den Strafraum verlegte - ein Fehler, den der Unparteiische nach Ansicht der Fernsehbilder gegenüber Aachens Trainer Helge Hohl selbst einräumte.

"Das fällt schwer, zu akzeptieren", rang Hohl anschließend um Fassung. Am Schiedsrichter alleine wollte der 31-Jährige die Auftaktpleite aber nicht festmachen. "In der zweiten Halbzeit haben wir zu wenig für Entlastung gesorgt und zu wenige Bälle festgemacht." Konstruktive Angriffe der hoch gehandelten Gastgeber waren da Mangelware. "Und dass wir nach dem 1:1 weiter keinen Zugriff bekommen", so Hohl, "das darf nicht passieren." Die Folge war das 2:1 durch Lion Schweers (90.+3.) nach der sechsten Ecke der Gäste, die durch ein Eigentor von Lukas Demmin (21.) bereits für die Aachener Führung gesorgt hatten.

Offensivspiel noch ausbaufähig

Ohnehin blieben Torchancen auf beiden Seiten weitgehend aus. Was aus Aachener Sicht einerseits sicher ein Zeichen einer kompakten Abwehrreihe ist, zeigt andererseits aber auch, dass das offensive Zusammenspiel aller Mannschaftsteile noch ausbaufähig ist.

Es bleibt also noch viel zu tun für Helge Hohl, der jetzt auf Ruhe im Umfeld hofft, schließlich haben die Verantwortlichen selbst den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben. "Aber wir haben immer gesagt, das wird ein Marathonlauf und kein Sprint", beschrieb Hohl den Weg in die dritte Liga. Entschieden werde am ersten Spieltag freilich noch nichts. Den Start haben die Alemannen dennoch verstolpert.