Hohkeppel verstärkt sich mit Rodrigues Pires

Für seine erste Saison in der Regionalliga West hat sich der SV Eintracht Hohkeppel einen erfahrenen Mann geangelt: Kevin Rodrigues Pires (32) wechselt von Fortuna Köln zum Aufsteiger und hat 110 Drittliga-Spiele und staffelübergreifend 273 Regionalliga-Partien in seiner Vita stehen. Sportdirektor Mahmut Temür greift das in einer Meldung auch auf: "Kevin bringt sehr viel Erfahrung mit (3. Liga und Regionalliga) und kann überall im Zentrum aufgestellt werden, ob Sechser, Achter oder auch Zehner. Er kommt selber aus Köln, und wir sind froh, dass Kevin sich trotz vieler Angebote für uns entschieden hat."