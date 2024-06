"Hohes Tempo": Pick schließt sich dem FCN an

Der 1. FC Nürnberg hat seinen siebten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Vom 1. FC Heidenheim wechselt Flügelspieler Florian Pick ablösefrei in die Noris.

Florian Pick hatte in der vergangenen Saison mit dem FCH erstmals Bundesliga-Luft geschnuppert. In 22 Partien durfte der 28-Jährige nur bei Heidenheims Premiere im Oberhaus (0:2 in Wolfsburg) von Beginn an ran. Ansonsten kam der gebürtige Wittlicher nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und nur zu kurzen Einsatzzeiten, weshalb sein Vertrag nach vier Jahren beim FCH nicht verlängert wurde.

Für Pick, der im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet wurde, ist es die insgesamt fünfte Profistation. Seine Premiere im Profifußball erlebte er nach drei Jahren in Schalkes Knappenschmiede (2013 bis 2016) nach der Rückkehr auf den Betzenberg, danach folgte eine Leihe zum 1. FC Magdeburg und im Sommer 2020 der Transfer zum 1. FC Heidenheim. Sein Engagement an der Brenz wurde von einem halbjährigen Leihgeschäft zum FC Ingolstadt unterbrochen, sein bisheriges Karriere-Highlight erlebte der Außenbahnspieler im Sommer 2023, als er mit dem FCH in die Bundesliga aufstieg.

Mit der Verpflichtung von Florian Pick bringen wir eine gewisse Balance in unsere Mannschaft. Joti Chatzialexiou

Joti Chatzialexiou kommentiert den Wechsel Picks auf der vereinseigenen Website wie folgt: "Unser Ziel ist es, einen jungen und entwicklungsfähigen Kader zusammenzustellen", sagt der neue Club-Sportvorstand. "Mit der Verpflichtung von Florian Pick bringen wir eine gewisse Balance in unsere Mannschaft. Er kennt die Liga sehr gut und wird uns mit seiner Mentalität helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen."

Pick will vorangehen

Pick, der insgesamt 77 Zweitligapartien (vier Tore) und 83 Spiele in der 3. Liga in seiner Vita stehen hat, freut sich nach "vier Jahren voller Erfolge beim 1. FC Heidenheim freue ich mich nun auf meine neue Herausforderung hier beim Club" und möchte einer "jungen und hungrigen Mannschaft mit meiner Erfahrung und meinen Qualitäten helfen".

Diese benennt Olaf Rebbe im Einzelnen: "Florian ist ein klassischer Flügelspieler mit einem hohen Tempo, einer guten Technik sowie einem starken rechten Fuß", freut sich der Sportdirektor, dass "sich 'Picki' für den 1. FC Nürnberg entschieden hat".

Siebter Neuzugang

Damit treibt der Club seine Kaderplanung weiter voran. Pick ist nach Michal Kukucka (Tor, AS Trencin), Danilo Soares (Abwehr, VfL Bochum), Caspar Jander (Mittelfeld, MSV Duisburg), Rafael Lubach (Mittelfeld, Borussia Dortmund U 19), Michal Sevcik (Mittelfeld, Sparta Prag) und Stefanos Tzimas die siebte Neuverpflichtung des Altmeisters.

Beim FCN erhält Florian Pick die Rückennummer 7.