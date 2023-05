Hohes Pressing in der Bundesliga: "Glaube, dass wir das in den letzten Zyklen sehen"

In der neuen Folge "kicker meets DAZN" analysieren Stefan Reinartz und Sascha Bigalke die Taktik-Trends der abgelaufenen Bundesliga-Saison und geben ihre Prognosen ab, was sich in Zukunft ändern wird.

"Die Bundesliga ist im Moment relativ wild. Es ist sehr umschaltlastig, es wird sehr schnell nach vorne gespielt, es wird sehr aggressiv nach vorne verteidigt - es ist ein Hin und Her", versucht sich Stefan Reinartz nach 34 Spieltagen an einer Definition des aktuellen Spielstils in der Bundesliga. Daraus resultieren dann "viele Tore, viele Zweikämpfe und eine geringe Passquote", merkte der Ex-Profi, im Oberhaus für Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt in 163 Spielen im Einsatz, an.

Reinartz, seit seinem Karriereende als Taktik-Analyst tätig, möchte diese Merkmale aber nicht negativ verstanden haben. "Eine Passquote ist gering, wenn man viel Risiko nimmt." Sie sei demnach kein Zeugnis von schlechter Qualität, sondern von hoher Risikobereitschaft.

Reinartz: Teams pressen - trotz wenig Aussicht auf Erfolg

Bei all dem Lob, das Reinartz für diese Denkweise übrig hat - die Bundesliga findet er durch das Pressing und Umschaltspiel im internationalen Vergleich "sehr unterhaltsam". Er sieht aber auch ein Manko: "Ich finde, dass sehr viele Mannschaften hoch anlaufen. Auch in Situationen, wo sie gar nicht ins Pressing richtig reinkommen. Das ist manchmal fast aussichtslos." Die Teams seien "so sehr gedrillt", "dass sie das auch machen, wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt".

Stefan Reinartz spielte viele Jahre selbst in der Bundesliga. imago/Team 2

In dieser Hinsicht erwartet Reinartz eine Trendwende, die in der kommenden Spielzeit bereits eingeleitet werden könnte. Dafür spreche etwa Thomas Tuchel, der beim FC Bayern seinen gewohnt kontrollierten Spielstil während der Vorbereitung einführen werde. Aber auch der Stil von Teams wie dem SC Freiburg, der "sowieso immer erstmal sehr risikoavers spielt", oder Union Berlin, das "antizyklisch diesen Gegentrend eingeleitet" hat, indem man stets dem Gegner den Ball überlässt und sich zurückzieht.

"Ich weiß nicht, ob da nicht mehr Mannschaften aufspringen", meint Reinartz und begründet dies mit den jüngsten Erfolgen der genannten Teams - der Wind könnte sich drehen hin zu einem kontrollierten und abwartenden Spielstil. Ein vergleichbarer Trend habe einst vor "acht bis zehn Jahren eingesetzt". Damals hätten einerseits Jürgen Klopp und andererseits RB Leipzig sehr erfolgreich das derzeit noch oft praktizierte hohe Anlaufen in Mode gebracht, weshalb andere "darauf aufgesprungen sind".

Nun aber, so ist er sich sicher, "glaube ich, dass wir das [intensive Pressing, Anm. d. Red] jetzt in den letzten Zyklen sehen. Ich glaube, dass es jetzt nach und nach ein paar Gegentrends gibt" - ausgehend vom Erfolg von Union (Vierter) und Freiburg (Fünfter). Andere Teams stellen demnach fest: "Wenn wir ruhiger spielen und verteidigen, dann können wir auch in der Bundesliga gewinnen - es ist nicht nur der eine Weg. Gerade ist es noch ein bisschen verfranzt in der Bundesliga."

Da blutet mein Herz, wenn immer mehr Mannschaften den Ball nicht mehr haben wollen. Sascha Bigalke

Die Gegenthese dazu stellt Sascha Bigalke auf. "Da blutet mein Herz, wenn das jetzt der Trend wird, dass immer mehr Mannschaften den Ball nicht mehr haben wollen. Das ist ein bisschen gegen die Natur eines jeden Fußballers oder einer jeden Fußballerin. Man will den Ball, man will nach vorne spielen", so der Ex-Profi, der mittlerweile als TV-Experte tätig ist.

Bigalke nimmt wahr, dass "Mannschaften, die oben mitspielen wollen, den Ball haben wollen und offensiv Fußball spielen". Eine Spielanlage mit hoher Kontrolle habe bewiesen, dass man nach Ballverlust die Kugel schnell wieder zurückerlangen könne. "Ich hoffe, dass da die anderen Mannschaften eher aufspringen."

In der aktuellen Folge von "kicker meets DAZN" verraten Reinartz und Bigalke auch, welcher Bayern-Spieler für sie der Bundesliga-Spieler der Saison ist - und was Christopher Nkunku in dieser Spielzeit in dieser Frage entscheidend benachteiligt. Außerdem erklären sie, was sie am 1. FC Köln beeindruckt - und was englische Klubs am Spielstil der Bundesligisten stört.

