Hohe Wertschätzung: FCM verlängert mit verletztem Brünker

Kai Brünker bleibt beim 1. FC Magdeburg. Der Stürmer spielt damit in der kommenden Saison erstmals in der 2. Bundesliga.

Brünker verpasste die letzten beiden Saisonspiele aufgrund eines Syndesmoserisses, der ihn derzeit noch außer Gefecht setzt. "Trotz seiner aktuellen schweren Verletzung war klar, dass wir mit Kai weitermachen wollen", sagte Otmar Schork, Geschäftsführer bei den Elbestädtern in einer Mitteilung. "Als Zentrum-Stürmer ist er neben Luca Schuler für uns wichtig. Er hat viele Tore auch nach Einwechslungen erzielt. Wir sind davon überzeugt, dass er uns in der 2. Bundesliga weiterhelfen wird."

Dort wird der 27-Jährige in der kommenden Spielzeit erstmals auflaufen. Bislang absolvierte er 100 Drittliga-, 35 Regionalliga und 35 Oberliga-Spiele. Hinzu kommen 26 Partien in der englischen drittklassigen League One.

Vor zwei Jahren war Brünker von der SG Sonnenhof Großaspach nach Magdeburg gekommen. In 61 Pflichtspielen erzielte er 14 Tore und gab fünf Vorlagen. In der abgelaufenen Aufstiegssaison steuerte er sieben Treffer in 28 Einsätzen bei. Zu Beginn seiner Karriere war er in seiner Heimatstadt Villingen-Schwenningen und später bei der zweiten Mannschaft SC Freiburg aktiv.

Mit seiner Mentalität hat er einen großen Wert für das Team. Christian Titz

"Wir sind froh, Kai weiter für uns gewinnen zu können", sagt Cheftrainer Christian Titz, der nicht nur die sportlichen Qualitäten seines Stürmers zu schätzen weiß. "Mit seiner Mentalität hat er einen großen Wert für das Team."