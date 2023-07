"Hohe Identifikation mit Hansa": Rostock verlängert mit Roßbach

Hansa Rostock hat den Vertrag mit Damian Roßbach (30) vorzeitig verlängert. Das gab der Zweitligist am Freitag offiziell bekannt.

Sein ursprünglicher Vertrag wäre noch bis 30. Juni 2024 gelaufen, doch Damian Roßbach entschied sich nach Gesprächen mit den Rostocker Verantwortlichen dazu, sein Arbeitspapier vorzeitig bis Sommer 2025 zu verlängern.

Gründe dafür gibt es genug: "Ich habe in meinen nun schon vier Jahren bei Hansa sehr viele extrem emotionale Momente erlebt - unvergessen bleibt natürlich der Aufstieg in die zweite Liga und dass es uns danach zweimal gelungen ist, die Klasse zu halten - das alles verbindet mich sehr mit dem Verein", wird Roßbach in Rostocks Pressemitteilung zitiert. Dazu komme, dass sich seine Familie "hier oben sehr wohl fühlt - allein schon durch die Geburt unserer Tochter in Rostock sind die Stadt und die Region eine zweite Heimat für uns geworden".

Der in Frankfurt geborene Verteidiger wurde beim 1. FSV Mainz 05 ausgebildet, ehe es ihn nach sechs Jahren in Rheinhessen im Sommer 2015 zum SV Sandhausen zog. Von dort ging es drei Jahre später zum Karlsruher SC, den er wiederum im Juli 2020 gen Rostock verließ. Seither hat Roßbach insgesamt 94 Pflichtspiele für Hansa absolviert. In der vergangenen Saison kam er in der 2. Liga in 29 Spielen zum Zug, wurde dabei lediglich einmal eingewechselt (ein Tor, kicker-Notenschnitt 3,41).

Seit zwei Spielzeiten gehört er zum Mannschaftsrat und bringt sich immer konstruktiv in den Verein ein. Kristian Walter

Auch Kristian Walter, Sportdirektor bei Hansa, weiß um die Vorzüge des Abwehrspezialisten, der seit einem 2017 erlittenen Schädelbruch mit Helm spielt: "Damian steht für den eingeschlagenen Weg der vergangenen Jahre und konnte sich zu einem wichtigen Bestandteil des Teams entwickeln. Seit zwei Spielzeiten gehört er zum Mannschaftsrat, übernimmt sowohl auf als neben dem Platz Verantwortung und bringt sich immer konstruktiv in den Verein ein. Zudem besteht bei ihm eine hohe Identifikation mit Hansa und seiner Aufgabe als Führungsspieler. Daher freuen wir uns, dass er auch weiterhin Teil der Besatzung bleibt."

Schon am Samstag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) kann sich Roßbach von den Fans feiern lassen - dann steht die Generalprobe für den Pflichtspielstart an. Zu Gast im Ostseestadion ist Europa-League-Sieger Sevilla, das unter der Woche die UEFA-CONMEBOL Club Challenge für sich entschied.