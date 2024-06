Hohe Hürden für HB Ludwigsburg in der Champions League

Schwere Vorrundengruppe für die HB Ludwigsburg in der EHF Champions League der Frauen. Der Deutsche Meister trifft in der Gruppe B des Wettbewerbs auf den Titelverteidiger und auch zwei weitere Mehrfachsieger. Zudem gibt es ein Duell mit zwei deutschen Nationalspielerinnen.

In der EHF-Zentrale in Wien wurden am heutigen Donnerstag die Gruppen der EHF Champions League ausgelost. Die HB Ludwigsburg, letzte Saison noch unter dem Namen SG BBM Bietigheim Deutscher Meister, bekam es aus dem höchsten Lostopf mit dem dreimaligen Sieger Vipers Kristiansand und dem diesjährigen Halbfinalist Team Esbjerg hohe Hürden zugelost.

Aus dem eigenen Lostopf 2 kam zudem noch Buducnost Podgorica, ebenfalls schon zweimal Sieger der Champions League, in die Gruppe B. Weil man aber eben Duelle mit dem FTC Budapest, Metz Handball und dem CSM Bukarest aus dem Weg ging, waren schon automatisch drei weitere Gegner für das Team von Jakob Vestergaard bekannt.

Denn in Lostopf 3 konnte der Kontinentalverband nicht frei losen, weil fünfmal der Nationenschutz zu beachten war. Damit kommt es in der Gruppenphase für Ludwigsburg zu Duellen mit Titelverteidiger Györi Audi ETO, Brest Bretagne HB und Rapid Bukarest. Bei den Französinnen sind mit Katharina Filter und Annika Lott zwei deutsche Nationalspielerinnen unter Vertrag.

Aus Lostopf 4, wo der Nationenschutz aufgrund der dritten Teilnehmer aus Dänemark und Rumänien praktisch außer Kraft gesetzt wurde, bekam Bietigheim ein erneutes Duell mit Odense Handbold zugelost. In der letzten Saison duellierten sich die beiden Teams viermal, sowohl in der Gruppenphase wie auch später im Viertelfinale.

In der Parallelgruppe spielen bei Budapest mit Emily Bölk, Nyköbing Falster mit Aimee von Pereira sowie beim CSM Bukarest mit Alina Grijseels jeweils deutsche Spielerinnen. Grijseels trifft unter anderem Auf Ex-Verein Metz. Die Gruppe komplettieren die Teams aus Ljubljana, Storhamar, Koprivnica und Bistrita-Nasaud.

Modus und Termine

Die 16 Teilnehmer werden dann in zwei Gruppen gelost, dort treffen die Teams in jeweils Hin- und Rückspielen aufeinander. Nach 14 Spieltagen ziehen die zwei Top-Teams beider Gruppen direkt ins Viertelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen drei, vier, fünf und sechs kämpfen in Play-Offs um die verbleibenden Viertelfinaltickets, während für die beiden letztplatzierten Teams die Saison in der Königsklasse nach der Gruppenphase beendet ist.

Der erste Spieltag in der neuen Champions-League-Saison ist für den 7. und 8. September 2024 terminiert, am 22./23. Februar 2025 endet die Gruppenphase. Anschließend werden dann in Play-offs und Viertelfinale die Teilnehmer am EHF Final4 ermittelt, das am 31.05/01. Juni 2025 in Budapest ausgespielt wird.

Champions League Frauen 2024/25

Gruppe A

FTC Budapest (HUN)

Metz Handball (FRA)

CSM Bukarest (ROU)

Krim Mercator Ljubljana (SLO)

Storhamar Handball Elite (NOR)

Nykøbing Falster Håndboldklub (DEN)

Podravka Vegeta Koprivnica (CRO)

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud (ROU)

Gruppe B

Vipers Kristiansand (NOR)

Team Esbjerg (DEN)

ZRK Buducnost Bemax Podgorica (MNE)

HB Ludwigsburg (GER)

Györi Audi ETO KC (HUN)

Brest Bretagne HB (FRA)

Rapid Bukarest (ROU)

Odense Handbold (DEN)