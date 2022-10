Hohe Hürde Braunschweig: Schwartz bangt um Trybull

Der SV Sandhausen befindet sich im Abstiegskampf und hat Personalprobleme vor der Partie gegen Braunschweig.

Nach dem jüngsten 1:2 beim SSV Jahn Regensburg rangiert der SV Sandhausen auf Tabellenplatz 16, dem Abstiegsrelegationsplatz.

Im Pokal lief es zuvor besser, da zog das Team von Trainer Alois Schwartz im Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC ins Achtelfinale ein, wo es am Hardtwald am 7. Februar 2023 gegen den SC Freiburg geht (18 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Wir haben nach dem Pokalfight mit den Ausfällen von Patrick Drewes, Bashkim Ajdini und Janik Bachmann Tribut zollen müssen", sagte Schwartz am Freitag auf der Spieltagspressekonferenz vor der Partie am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr). "Wir haben uns nach dem frühen Eigentor in Regensburg gut gefangen, fahren dann aber leider ohne Punkte nach Hause."

Das frühe 0:1 in Regensburg in der 1. Minute war bereits das vierte Eigentor von Aleksandr Zhirov - kein anderer Zweitliga-Profi traf häufiger ins falsche Tor. Gleichzeitig verursachte der SVS-Kapitän das schnellste Eigentor in der Geschichte der 2. Liga.

"Aleksandr ist zweikampf- und kopfballstark"

Zhirov kann jedoch auch anders. Der wuchtige Innenverteidiger erzielte in seiner Karriere sechs Tore, die meisten von entscheidender Bedeutung. Wie auch das 2:0 beim 8:7-Pokalsieg gegen den KSC. Trainer Schwartz lobt: "Aleksandr ist zweikampf- und kopfballstark, schnell und gut im Spielaufbau."

Fragezeichen hinter Trybull

Während Zhirov auch gegen Braunschweig gesetzt ist, plagen Schwartz weiter Personalprobleme. "Es hat sich personell leider nicht viel gebessert. Ajdini und Bachmann haben ein leichtes Training absolviert, hier müssen wir heute abwarten. Auch hinter Tom Trybull (Hexenschuss) steht ein Fragezeichen", so der SVS-Chefcoach.

Braunschweig ist die Mannschaft der Stunde

Zudem steht den Sandhäusern eine knifflige Aufgabe bevor. Braunschweig steht in der Tabelle der vergangenen sieben Spiele auf Rang 1 und ist damit die Mannschaft der Stunde.

"Die Eintracht hat sich zuletzt stabilisiert. Es kommt eine Hausnummer auf uns zu, die uns viel abverlangen wird. Sie verteidigen mittlerweile sehr stabil und haben ein gutes Umschaltspiel", sagt Schwartz, der "eine Mentalität wie gegen den KSC oder Magdeburg" sehen will.