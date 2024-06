"Hohe Dynamik und Ballgewinnquote": Darmstadt schnappt sich Papela

Merveille Papela wechselt vom 1. FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98. Der 23-jährige Mittelfeldspieler absolvierte in der vergangenen Saison elf Bundesligaspiele für die Rheinhessen.

Der SV Darmstadt 98 verstärkt sich für die künftige Zweitliga-Saison mit Merveille Papela. Der Mittelfeldakteur kommt ablösefrei vom 1. FSV Mainz 05 zu den Lilien. Über die Vertragsdauer machte der Bundesliga-Absteiger keine Angaben.

"Potenzial für weitere Entwicklungsschritte"

"Merveille hat bereits Erfahrung in der Bundesliga und 2. Liga gesammelt, dazu besitzt er mit seinen 23 Jahren noch Potenzial für weitere Entwicklungsschritte. Ich freue mich, dass er große Teile des ersten Trainingslagers miterleben wird, damit er unsere Abläufe und die Mannschaft kennenlernen kann", wird Darmstadts Cheftrainer Torsten Lieberknecht auf der vereinseigenen Website zitiert.

"Mir gefällt, was hier in Darmstadt in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde. Nicht umsonst waren sie in der vergangenen Saison Konkurrenten im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt", sagt Papela selbst. "Ich freue ich mich nun, Teil des Vereins und der Mannschaft zu sein und bin positiv gespannt darauf, was mich in der ersten Einheit erwartet."

28 Länderspiele im Nachwuchsbereich

Papela wurde von 2011 bis 2019 in den Jugendmannschaften von Mainz 05 ausgebildet. Auch seine Profizeit verbrachte der gebürtige Mainzer - unterbrochen von einer einjährigen Leihe beim damaligen Zweitligisten SV Sandhausen (2022/23) - ausschließlich bei den Rheinhessen. Für den FSV war Papela in der vergangenen Spielzeit in elf Bundesliga-Partien sowie einer Begegnung im DFB-Pokal aktiv. Für Sandhausen lief er 20-mal in der 2. Liga auf. Papela durchlief zudem von der U 15 bis zur U 20 sämtliche Nationalteams des DFB-Teams. Insgesamt stehen 28 Länderspiele im Nachwuchsbereich in seiner Vita.

Podcast Jetzt alle Folgen hören: Episode 5 - Er macht ihn! Das Finale der WM 2014 zwischen Deutschland und Argentinien geht in die Verlängerung. Denn dann kommt sie, die 113. Spielminute. Die Worte von TV-Kommentator Tom Bartels gehen wie Mario Götzes Siegtor in die Fußball-Geschichte ein. Was ist zehn Jahre später vom Zauber dieser WM geblieben? alle Folgen

"Tempo und Handlungsschnelligkeit"

"Merveille Papela erweitert unsere Optionen im Mittelfeld, denn er zeichnet sich durch eine hohe Dynamik und Ballgewinnquote aus. Mit seinem Tempo und seiner Handlungsschnelligkeit wird er uns auch in Pressing-Momenten helfen können", so Sportdirektor Paul Fernie. "Wir sind davon überzeugt, dass Darmstadt der richtige Ort für Merveille ist, um sich komplett entfalten zu können."