Hofmanns Wille zahlt sich aus - Xabi Alonso lobt Einfluss der Joker

Bayer 04 Leverkusen hat wie so oft in dieser Saison dank später Tore gewonnen. Xabi Alonso war nach dem 2:0 gegen West Ham dementsprechend glücklich, Jonas Hofmann gab zu seinem Tor ein Geständnis ab - und blickte gen Meisterschaft.

Bayer Leverkusen hat im Viertelfinale der Europa League zu Hause West Ham dominiert, das unterstreichen auch 33:1 (!) Torschüsse. Die Werkself tat sich in Realität jedoch im letzten Drittel schwer - bis Jonas Hofmann kam. Der 31-Jährige, der in den vergangenen Wochen an Status einbüßen hatte müssen, avancierte am Donnerstag zum Matchwinner. Er erzielte kurz nach seiner Einwechslung das 1:0 und bereitete noch das 2:0 durch Victor Boniface vor.

Bei RTL gab Hofmann kurz nach Abpfiff Einblick in seine Gefühlswelt. Der ehemalige Gladbacher setzte die Forderungen von Trainer Xabi Alonso ("in die Tiefe gehen, als zweiter Stürmer spielen") gut um und sorgte für die geforderte Präsenz im Strafraum. Wobei: Beim Führungstor machte er ein wenig sein eigenes Ding.

Hofmann: Strafraum-Präsenz beim 1:0 "unerwartet"

"Ich bin unerwartet beim Eckball mit in den Sechzehner rein, und ja - dann hat alles gepasst", erklärte Hofmann sein sehenswertes Volleytor zum 1:0 und unterstrich damit einen weiteren Wert, den sein Coach einfordert: Wille.

"Cool" - wie im Interview gefragt - bleibe er trotz der zahlreichen späten Tore seines Teams nämlich eher nicht, sagte Xabi Alonso. Jedoch freute sich der Spanier: "Die Spieler sind überzeugt und jedes Spiel konzentriert." Auch in Spielen wie gegen West Ham: "Es war sehr schwer, heute klare Chancen zu kreieren."

Das war sehr wichtig für Jonas, er hat diesen Moment gebraucht. Xabi Alonso

Glücklich war der Baske ohnehin, er freute sich jedoch explizit für Hofmann. "Das war sehr wichtig für Jonas, er hat diesen Moment gebraucht. Und dann auch noch der Assist für das zweite Tor ...", schwärmte der 42-Jährige Coach, der auch den lange verletzten Boniface - einen weiteren Joker - lobte und die Wichtigkeit von Treffern für Stürmer hervorhob, doch lieber das gesamte Team in den Vordergrund stellen wollte.

"Die gute Mentalität", so Xabi Alonso, "haben wir gebraucht. Wir wollten bereit sein, wir waren bereit", fasste der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler zusammen. Etwas genauer erklärte er schließlich: "Wir hatten wieder einen super Einfluss von den Bank, wie auch schon gegen Hoffenheim zum Beispiel. Das ist wichtig, alle Spieler sind bereit, auch um von der Bank zu kommen, alle Spieler haben den Wunsch zu helfen und den Willen auf dem Platz."

Geduld gehörte ebenso mal wieder zum Leverkusener Erfolgsrezept. "Wir wussten, dass unsere Chance kommen wird - und das ist passiert", bilanzierte Xabi Alonso, der nicht über die mögliche Meisterschaft am Sonntagabend sprechen wollte, nach 33:1 Torschüssen gegen West Ham.

"Gänsehaut": Hofmann bedankt sich und hofft

Hofmann blickte dem Heimspiel gegen Werder Bremen (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bereits etwas expliziter entgegen und meinte: "Ich habe schon beim Gesang der Fans heute Gänsehaut bekommen." Es bedeute letztlich "alles, die Schale am Ende der Saison hochhalten zu dürfen. Das ist der Moment, da fließen vielleicht Tränen, das überkommt einen so, da lässt man seinen Emotionen freien Lauf."