Hofmanns Torkrise: Das verflixte zweite Jahr

Im ersten Jahr in der Bundesliga lieferte Philipp Hofmann eine akzeptable Torquote. Doch seit Monaten klemmt es beim Bochumer Mittelstürmer.

Viele Beobachter hatten dem athletischen Angreifer ohnehin nicht zugetraut, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Mit stabiler Torquote beim Karlsruher SC aber empfahl sich Hofmann doch für höhere Aufgaben, er traf drei Jahre hintereinander zweistellig in der 2. Liga.

Mit 29 erfüllte sich sein Traum von der Bundesliga, und sein erstes Jahr ganz oben ließ sich auch recht ordentlich an. Acht Tore standen unterm Strich; keine außergewöhnliche Anzahl, aber immerhin ganz beachtlich. Zudem war Hofmann gesetzt und äußerst beliebt als Malocher, der stets mit vollem Körpereinsatz zur Stelle war.

Acht Monate ohne Treffer

Seit April aber hat der 1,95 Meter lange Stürmer nicht mehr getroffen und zuletzt seinen Platz an den spielerisch deutlich stärkeren und vor dem Tor entschlosseneren Gonçalo Paciencia verloren. Höhepunkt der Torkrise: Zuletzt gehörte Hofmann sogar nicht mal mehr zum Bochumer Spieltagskader.

Und nun? In der kurzen Winterpause arbeitete der 30-Jährige auch mit Zusatzschichten daran, sein Standing wieder zu verbessern, und Trainer Thomas Letsch lobte seinen Angreifer für den sichtbaren Trainingsfleiß.

Intern geschätzt wird der Stoßstürmer ohnehin, weil er es normalerweise versteht, den Ball abzuschirmen, sich aufreibt in den Zweikämpfen und immer voll in den Dienst der Mannschaft stellt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Hofmann vor allem in der aktuellen Saison wiederholt Top-Chancen ausließ, und die kleine Torflaute wuchs sich inzwischen zur stabilen Krise aus.

Testspielchance in Abwesenheit Asanos

Im Normalfall muss sich Hofmann auch weiter hinten anstellen, ganz unabhängig davon, wie er sich am Bochumer Testspiel-Wochenende präsentiert. Am Samstag trifft der VfL Bochum auf den FC Groningen, am Sonntag auf Thomas Letschs ehemaligen Klub Vitesse Arnheim, da sollen im Grunde genommen alle Profis auf 90 Einsatz-Minuten kommen. Und Hofmann wird alles daran setzen, Punkte zu sammeln und womöglich endlich wieder mal ein Tor zu erzielen

Es fehlt allerdings am Wochenende quasi der erste Bochumer Sturm. Takuma Asano ist ja mit dem japanischen Team zum Asien Cup unterwegs, zudem muss auch Paciencia passen, der in diesen Tagen nur individuell trainieren konnte.

Ist der Portugiese allerdings fit, dann wird er am Sonntag in acht Tagen gegen Werder Bremen im ersten Heimspiel 2024 erste Wahl sein. Hofmann müsste sich weiterhin hinten anstellen - und womöglich als Joker versuchen, seine Torkrise endlich zu beenden.