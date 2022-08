Hofmanns Premiere: Mehr Futter für den Torjäger

Am Samstag erfüllt sich für Philipp Hofmann ein lang gehegter Traum. Nach überaus erfolgreichen Zweitligajahren will sich der Torjäger auch eine Etage höher beweisen.

Im Unterhaus gehört der gebürtige Sauerländer dauerhaft zu den Top-Torschützen. Jeweils zweistellig traf er in den vergangenen drei Jahren für den Karlsruher SC, in der vorigen Saison standen 19 Treffer für den Mittelstürmer zu Buche.

Erst mit 29 taucht Hofmann in der Bundesliga auf, damit erfüllt sich natürlich ein lang gehegter Traum des Profis, der unter anderem in der Jugend des FC Schalke 04 reifte. Zuvor hatten immer mal wieder Klubs Interesse an seiner Verpflichtung, setzten ihr Vorhaben aber nicht um. Der VfL Bochum zum Beispiel war schon des Öfteren interessiert, zuletzt passte es mit der Ablöse nicht, in diesem Sommer kam Hofmann ablösefrei.

Die Vorbereitung ließ sich für den auch technisch versierten Mittelstürmer bestens an, weil er sofort mit seiner ersten Ballberührung beim Vorbereitungsspiel gegen den Wuppertaler SV gleicht seine Tor-Premiere im Bochumer Trikot erlebte. Danach wurde es rein toremäßig ein bisschen mau, immerhin war Hofmann mit seiner Wucht ein wichtiger Faktor im Offensivspiel und immer wieder mal an gefährlichen Angriffen beteiligt.

Er muss auch mit hohen Flanken von den Flügeln besser gefüttert werden. Thomas Reis

Umso wichtiger auch für sein Selbstvertrauen, dass er nun beim ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal bei Viktoria Berlin (3:0) gleich sein erstes Tor erzielte. "Er muss auch mit hohen Flanken von den Flügeln besser gefüttert werden", hatte Trainer Thomas Reis in der Vorbereitung gefordert; dieses Vorhaben wurde bisher allerdings nur zum Teil umgesetzt.

Zum einen könnte Hofmann mit seinem starken linken Fuß noch besser ins Kombinationsspiel integriert werden, zum anderen müssen natürlich auch geeignete Flanken kommen, damit er seine Wucht und Kopfballstärke im Zentrum ausspielen und den Ball entweder verwerten oder auf einen Nebenspieler auflegen kann.

Überdies lag es natürlich auf der Hand, dass der 1,95 lange Angreifer seine Spielweise etwas umstellen muss. "Bei uns sind es etwas andere Laufwege. Vielleicht war er es in Karlsruhe gewöhnt, zehn Sprints im Spiel zu machen, bei uns sind dann auch mal 20 gefordert", so Reis. "Natürlich muss er seine Herangehensweise ein bisschen verändern und gewisse Abläufe umsetzen, aber das kriegt er bestens hin."

Stöger-Pässe für Hofmann

Grundsätzlich wird Hofmann in die Offensive natürlich auch von den Pässen von Kevin Stöger profitieren, der sich in der Vorbereitung gleich zum Spielmacher aufschwang und den Takt in Bochums Offensive vorgab. Der neue Regisseur, der Mann mit den meisten Ballkontakten. "Er ist wichtig für unser Spiel", schwärmt auch Linksaußen Gerrit Holtmann, "Kevin spielt tolle Pässe in die Schnittstellen, da musst du nur loslaufen, der Ball kommt sehr präzise."

Lampropoulos oder Masovic? "Ich habe meine Wahl getroffen"

Hofmann, Holtmann und Stöger sind natürlich gesetzt für Samstag, offen ist nur, wer in der Viererkette neben Ivan Ordets verteidigt. Die Entscheidung fällt zwischen Vasilios Lampropoulos und Erhan Masovic, die beide in der Vorbereitung nicht voll auf der Höhe waren. "Ich denke, ich habe meine Wahl getroffen", so Reis, "aber es ist tatsächlich ein sehr enges Rennen."