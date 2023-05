Hofmanns Hoffnung: Zweistellig - und keine Relegation

Mit acht Treffern ist Philipp Hofmann bisher mit Abstand Bochums erfolgreichster Torschütze. Im Saison-Endspurt reizt den wuchtigen Mittelstürmer eine ganz besondere Marke.

In den vergangenen drei Spieljahren traf Philipp Hofmann jeweils zweistellig, für den Karlsruher SC, also in der 2. Liga. Mit acht Treffern ist er bisher Bochums Top-Torjäger, "darauf bin ich schon ziemlich stolz", sagt der 30-Jährige im Gespräch mit dem kicker. "Viele Experten haben ja bezweifelt, dass ich mich in der Bundesliga durchsetzen könnte."

Für Bochum ist er jedenfalls ein Gewinn, nicht nur mit seinen Toren, sondern auch mit seiner intensiven Spielweise. Mit seinen 1,95 Metern ist er ein wahrer "Rammbock" im gegnerischen Strafraum, der Zielspieler bei langen Bällen, die er im Idealfall auf seine Nebenleute ablegt.

Logisch, dass Hofmann im Saison-Endspurt eine besondere Marke reizt. Vier Partien sind noch zu absolvieren, "zweistellig zu treffen", so Hofmann, "das wäre natürlich grandios. Aber ich würde gerne darauf verzichten, wenn wir mit dem VfL letztlich drin bleiben."

Allerdings: "Das eine oder andere Tor von mir werden wir noch brauchen", so Hofmann, der zuletzt im Revierderby gegen Dortmund (1:1) kurz vor der Pause eine tolle Einschussmöglichkeit ausließ, später ziemlich entkräftet ausgewechselt wurde. In der Woche zuvor beim 1:5 gegen Wolfsburg war für ihn bereits nach 45 Minuten Schluss; wegen einer Rachenentzündung fühlte er sich auch unter der Woche vor dem Dortmund-Spiel schlapp. Umso wichtiger für den VfL, dass sich der robuste Mittelstürmer am Samstag in Mönchengladbach wieder in bester körperlicher Verfassung präsentiert.

Relegation, nein danke

Nach jetzigem Stand müsste der VfL Bochum in die Relegation und träfe dort auf den Hamburger SV, trotz der wenig konstanten Form des HSV sicherlich eine komplizierte Aufgabe. Relegation, nein danke, das ist aber auch die klare Aussage von Hofmann.

"Solche Nervenspiele um Alles oder Nichts braucht kein Mensch"

"Unser Ziel muss es sein, gar nicht erst in die Relegation zu müssen. Solche Nervenspiele um Alles oder Nichts braucht kein Mensch." Mit dem KSC vermied der Stürmer einst ganz knapp diese Entscheidungsspiele. "Mir hat schon gereicht, dass wir mit dem KSC am letzten Spieltag mal voll in der Verlosung waren und es nur um ein Tor gepackt haben, die Relegation zu vermeiden", so Hofmann.

Seine Forderung: "Wir müssen wieder eklig sein, das haben wir ja auch schon gegen Frankfurt und Union zu Hause gezeigt, mit voller Leidenschaft, dann sind wir nicht einfach zu schlagen."

Losilla: "Also muss es immer ein Traumtor sein"

Aktuell ist Hofmann in Bochum quasi der Mister 25 Prozent, denn annähernd ein Viertel der 33 Bochumer Treffer ging auf sein Konto. Einen Treffer, freilich einen sehr wichtigen und äußerst sehenswerten, steuerte bisher Anthony Losilla mit seinem Traumtor gegen den BVB am Samstag bei. Für ihn war es im 60. Bundesligaspiel der dritte Treffer. "Stimmt", so der Bochumer Kapitän, "das passiert nicht sehr häufig. Also muss es immer ein Traumtor sein, damit es den Leuten im Gedächtnis bleibt."

Der unverwüstliche Losilla steht nach wie vor als Sinnbild für die Bochumer Leidenschaft im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen Dortmund spulte der aktuell zweitälteste Spieler der Bundesliga mit 11,8 Kilometern wieder ein XXL-Laufpensum ab, hielt den Laden zusammen und ist mit mittlerweile 37 Jahren und 49 Tagen der viertälteste Bochumer, der in der Bundesliga ein Tor erzielte.

"Das war phänomenal"

Älter waren nur die Legenden Dariusz Wosz, Ata Lameck und Klaus Fischer. Und Losillas feiner Treffer hat schließlich auch seinen Trainer begeistert. "Wie er den Ball da oben reinschweißt", so Thomas Letsch, "das war phänomenal."

Wiederholung erwünscht in den letzten vier Spielen, ob von Losilla, Hofmann oder irgendeinem anderen Spieler, das ist dem Trainer egal. Auffällig aber bleibt nach wie vor die Harmlosigkeit der Bochumer: Nur Schalke schoss bisher weniger Tore als die Mannschaft von Thomas Letsch. Und kein anderes Team spielt sich so wenig Chancen heraus: Für den VfL Bochum zählte der kicker in 30 Spielen bisher erst 127 Torchancen.