Hofmanns hellseherische Fähigkeiten

Wenn Bayer 04 am Sonntag den 1. FC Köln empfängt, muss die Werkself ein anderes Gesicht zeigen als beim erzitterten 2:1-Sieg in Molde. Daran lässt auch Jonas Hofmann keinen Zweifel, der ein gutes Gespür für die Konstellation vor dem Derby beweist.

Aus Molde (Norwegen) berichtet Stephan von Nocks

Jonas Hofmann weiß, wie Derbys gegen den 1. FC Köln gespielt werden. Erlebte der ehemalige Gladbacher doch mit der Borussia einige heißumkämpfte Nachbarschaftsduelle. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Partie am Sonntag in der Bay-Arena.

"Ich bin froh, dass es Derbys gibt. Da ist das besondere Kitzeln da, die besondere Motivation. Das klare Ziel ist, gegen Köln zu gewinnen", gibt der 31-Jährige als eindeutige Parole aus, der bereits am Samstag nach dem 3:0-Sieg in Mainz hellseherische Fähigkeiten bewiesen hatte.

So hatte Hofmann angesichts der großen Kluft, die derzeit in der Liga zwischen dem Tabellenführer und den auf Platz 17 rangierenden Kölner liegt, erklärt, das dieses Erfolgserlebnis in Mainz vor dem Derby durchaus bedeutsam sei, um "mit einem guten Gefühl ins Derby zu gehen, auch wenn ich Molde nicht vergessen will."

Schwache zweite Hälfte gegen Molde

Den hundertprozentigen Fokus auf das Spiel beim norwegischen Meister in der Europa League, das Bayer am Donnerstag trotz unseriöser zweiter Hälfte 2:1 gewann, hatte das Team von Xabi Alonso nämlich nicht halten können und damit Hofmanns Aussagen bestätigt, der auch mit Blick auf das Derby gemahnt hatte.

"Wir müssen einfach aufpassen und wissen, dass es nie einfach ist. Das Niveau gleicht sich immer mehr an. Deswegen kannst du zuhause auch gegen Gegner verlieren, gegen die du den Anspruch hast, sie zu schlagen", hatte der Angreifer erklärt, "deshalb gilt es einfach, sich sofort zu fokussieren, alle Dinge umzusetzen und seinen Job zu machen." Sätze, die er genauso auch nach dem Molde-Spiel hätte gesagt haben können.

Bayer muss am Sonntag also liefern. Mit der Konsequenz aus den bisherigen Ligaspielen und ohne Anflüge von Überheblichkeit wie in Molde. Ein Misserfolgserlebnis gegen den FC würde die derzeit zurecht so euphorische Stimmung unvermittelt abwürgen - und auch nicht dem Selbstverständnis der Mannschaft entsprechen.

Im Derby gegen Köln zählt nur ein Sieg

Im Derby muss die Mannschaft eine Antwort auf die zweiten 45 Minuten in Molde finden und anders als in Norwegen wieder einen seriösen, erwachsener Auftritt hinlegen. "Über die zweite Hälfte müssen wir im Nachgang ganz klar nochmal sprechen", erklärt Hofmann unmissverständlich. Denn alles andere als drei Punkte wären nicht nur für die Werkself-Fans eine Enttäuschung. Gegen die kriselnden Kölner zählt nur ein Sieg.

"Das", betont Hofmann, "ist auch unsere eigene Erwartungshaltung." Gegen den FC kann sich Bayer 04 den bislang glänzenden Start mit acht Siegen und einem Remis aus neun Pflichtspielen vergolden - oder aber die ersten ernsthaften Fragezeichen hinter den Reifegrad dieser bislang auch in dieser Hinsicht so begeisternden Mannschaft setzen.