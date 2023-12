Hofmanns Ansage: Bayer will die Weihnachts-Meisterschaft

Die große Kampfansage an den FC Bayern hat in Leverkusen noch keiner gerichtet, was den Titel betrifft. Nach dem 1:1 in Stuttgart formuliert Jonas Hofmann indirekt, aber eindeutig immerhin die Weihnachts-Meisterschaft als Ziel.

"Weiter! Immer weiter!" Die legendären Worte von Oliver Kahn im Meisterschaftsfinale 2001, nachdem die Münchner beim HSV in der 90.Minute den 0:1-Rückstand kassiert hatten und Schalke schon als Deutscher Meister erschien, aber die Bayern in der Nachspielzeit noch zum entscheidenden 1:1-Ausgleich kamen, treffen derzeit auch auf Bayer 04 zu.

Zweimal drehte die Werkself zuletzt einen Rückstand. Jeweils gegen ein Spitzenteam. So auch in Stuttgart, wo die Leverkusener gegen einen grandiosen VfB 45 Minuten lang überfordert waren, nach der Halbzeit aber das Spiel im Stile einer absoluten Spitzenmannschaft an sich rissen, noch zum verdienten Ausgleich kamen und sogar dem Sieg nahe waren.

Und auch wenn das zweite Remis nach dem 1:1 gegen den BVB, gegen den Bayer nach frühem Rückstand trotz massiver Überlegenheit erst kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt hatte, die längste "Durstrecke" in dieser Saison darstellt, die natürlich keine ist, zog man im Leverkusener Lager eine durchaus positive Bilanz.

Zurecht, baute Bayer 04 seine Serie nun auf 22 Pflichtspiele ohne Niederlage (bei 19 Siegen) aus. Zudem sicherte sich das Team von Xabi Alonso mit dem Punkt auch wieder die virtuelle Tabellenführung. Nicht umsonst stellte Jonas Hofmann also fest: "Das pusht uns weiter. Hier einen Punkt mitzunehmen, kann hinten heraus Gold wert sein, weil du Stuttgart auf Distanz hältst und vor den Bayern bleibst, wenn die ihr Nachholspiel gewinnen sollten."

Im Rennen um Platz 1 bestimmt jetzt also wieder nur der Werksklub den Takt. Und dies soll zumindest für den Rest des Jahres so bleiben. Formulierte Hofmann doch mit seinem Ausblick bis Weihnachten eindeutige Ambitionen.

Vor den beiden Liga-Heimspiele gegen Eintracht Frankfurt und den VfL Bochum erklärte der 31-Jährige: "Zuhause sind wir sehr, sehr stark. Da ist das ganz klare Ziel, in der Bundesliga mit zwei Heimsiegen in die Winterpause zu gehen und die Tabellenspitze über den Winter zu behalten." Bayer möchte den Weihnachtstitel, um sich dann beim Wiederauftakt und Hinrunden-Finale in Augsburg aus eigener Kraft am zweiten Januar-Wochenende die verspätete Herbst-Meisterschaft sichern zu können.

Diese hat zwar nur eine geringe Bedeutung, doch wie der Effekt in der rund dreiwöchigen Pause vor den Bayern zu rangieren, würde er Bayers Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen weiter stärken, um diese bislang so herausragende Saison durchzuziehen. Frei nach Kahns Motto: Weiter! Immer weiter! Nur, dass am Ende nicht die Münchner jubeln sollen.