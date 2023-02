Hofmann zieht mit Reus gleich - und wandelt auf Haalands Spuren

Er erzielte gleich drei Scorerpunkte beim 3:2-Erfolg gegen den FC Bayern und stellte damit einen Rekord derzeitiger Bundesliga-Spieler ein.

Er bereitete das 1:0 mit einem klugen Freistoß vor, er erzielte das 2:1 selbst und spielte schließlich auch den Pass zum letztlich vorentscheidenden 3:1: Jonas Hofmann war beim 3:2-Erfolg gegen den FC Bayern von den Münchnern erneut nicht in den Griff zu bekommen. Denn für ihn waren es gegen den Rekordmeister in der Bundesliga bereits seine Scorerpunkte neun, zehn und elf. Nur ein einziger anderer Bundesliga-Spieler kommt ebenfalls auf elf - der ehemalige Gladbacher Marco Reus.

Hofmann konnte derweil nicht nur gegen die Bayern in dieser Saison einmal mehr statistisch überzeugen. So gibt es in den fünf europäischen Top-Ligen überhaupt nur einen einzigen Spieler, der Hofmann hinsichtlich von Liga-Spielen in dieser Saison mit mindestens drei Scorerpunkten überbieten kann: Manchester Citys Erling Haaland (mit vier Partien).

Hofmann: "Aufsaugen und gierig bleiben"

Nach der Begegnung, bei der die Fohlenelf zum fünften Mal in Folge gegen den Rekordmeister ungeschlagen geblieben war (drei Siege, zwei Remis), war Hofmann die Freude anzumerken: "Gerade gegen Bayern ist halt immer wieder Wahnsinn, zu was wir zu leisten imstande sind. Natürlich ist man ein bisschen extramotiviert, gegen eine Mannschaft, die vor kurzem noch Paris geschlagen hat. Und sie hatten trotz der Unterzahl noch viel Ballbesitz, da hat man ihre Qualität gesehen", erklärte der 30-Jährige.

Nach dem Highlight gegen die Münchner hofft Hofmann nun nach der bis dato durchwachsenen VfL-Saison inständig auf eine kleine Erfolgsserie seines Teams. "Es ist bei uns immer so ein Auf und Ab - und keine Konstanz. Wir müssen uns jetzt daran hochziehen, das jetzt aufsaugen und gierig darauf bleiben, diese Leistung zu zeigen." Am besten gleich wieder am nächsten Freitag (20.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05.