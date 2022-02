Hofmann wird deutlich: "Ich würde es als sehr unreif bezeichnen"

Die 0:6-Klatsche in Dortmund sorgt bei Borussia Mönchengladbach für viel Selbstkritik - vor allem wegen des Verhaltens nach dem 0:3.

"Wenn du nach einem 0:6 hier stehst, kannst du nichts Positives finden", hielt Gladbachs eingewechselter Mittelfeldmann Christoph Kramer nach dem 0:6 in Dortmund bei "DAZN" fest. Dass es ihm und seinen Teamkollegen doch gelang, Cheftrainer Adi Hütter sogar von einem Spiel "auf Augenhöhe" bis zur 70. Minute sprach, erklärte den Frust bei den Fohlen nach dem 100. Borussia-Bundesligaduell erst so richtig.

Zur Pause, so Hütter, hätte es nämlich durchaus "2:2 oder sogar 2:1" für seine Mannschaft stehen können. Tatsächlich lagen die Gäste aber mit zwei Toren in Rückstand, weil der BVB mit einem Doppelschlag eiskalt zugeschlagen hatte. Und weil die Gäste wiederum "drei Riesenchancen, in denen wir eigentlich ein Tor machen müssen" ungenutzt gelassen hatten, wie Jonas Hofmann bemängelte.

Der 29-Jährige selbst ließ eine dieser Möglichkeiten aus, vergab auch nach dem Seitenwechsel die beste Gladbacher Chance im zweiten Durchgang, als er nur die Latte traf. Es folgten jene vier Minuten, die die Gäste schließlich als Knackpunkt ausgemacht hatten. Denn der BVB schlug mit einem weiteren Doppelschlag zu, schraubte das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe.

"Spätestens nach dem 0:4 weißt du, dass es gelaufen ist. Dann darf das fünfte und sechste nicht mehr fallen", ärgerte sich Hofmann, der mit Blick auf die zweite Hälfte ausdrücklich keine "Mentalitätsfrage" stellte, aber betonte: "Ich würde es mal als sehr unreif bezeichnen." Auch Kramer stimmte ein: "Das darf uns in dieser Form natürlich niemals passieren."

In der Tabelle verpasste Gladbach damit nach dem 3:2-Sieg gegen Augsburg einen weiteren Befreiungsschlag (Hütter: "Für den Kopf ist das schwierig"), verschlechterte sich zudem das Torverhältnis. "Wir machen viel zu viele Fehler in allen Bereichen. Deshalb stehen wir da, wo wir stehen. Ganz einfach", sagte Kramer, auf dessen Team nun drei Duelle mit Klubs warten, die selbst in der Krise stecken: Am Samstag kommt Wolfsburg, dann geht es nach Stuttgart ehe Hertha BSC in den Borussia-Park kommt. Spiele gegen "direkte Konkurrenten" (Hofmann), auf die es nun ankommt. Da waren sich alle Beteiligten einig.