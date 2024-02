Hofmann und ein wenig Balsam für die Seele

Lange, sehr lange musste Philipp Hofmann auf sein neuntes Bundesligator warten. Freude wollte beim Angreifer des VfL Bochum nach dem 2:5 in Gladbach zwar nicht aufkommen, doch der Knoten ist jetzt endlich geplatzt.

Stürmer kennen das, die leidige Minutenzählerei, wenn sie schon länger nicht mehr ins Schwarze getroffen haben. Irgendwann war bei Philipp Hofmann sogar die Marke von 1000 Einsatzminuten ohne eigenen Treffer überschritten, aber alles vorbei seit Samstag, der Zähler kann wieder zurückgestellt werden. Mit seinem Tor in der 75. Spielminute zum zwischenzeitlichen 1:3 beendete er, mit einem Linksschuss, die quälend lange, insgesamt 1383 Einsatzminuten andauernde Flaute. Der Angreifer hatte zuletzt am 27. Spieltag der vergangenen Saison gegen den VfB Stuttgart (2:3) getroffen, es war am 9. April 2023. "Es tut sehr gut nach der langen Zeit", sagte Hofmann nach der Partie.

Das Ende dieser Leidenszeit bedeutet zumindest ein wenig Balsam für die Stürmerseele. Womöglich stärkt das Tor nicht nur Hofmanns Selbstvertrauen, sondern verhilft ihm auch zu neuem Schub für die restlichen Saisonwochen. Seit dem 14. Spieltag (1:3 bei der TSG Hoffenheim) steht der 30-Jährige nicht mehr in der Bochumer Startelf. Jeder Treffer bringt ihn wieder näher an die Anfangsformation heran.

"So eine Übermacht war Gladbach nicht"

Direkt nach dem Abpfiff stand für Hofmann allerdings nicht sein Tor, sondern die klare Niederlage im Vordergrund. "Mit Ball war es ordentlich, gegen Ende wurden wir dann auch noch mal gefährlich. Aber klar, hinten haben wir zu viel zugelassen und es Gladbach zu einfach gemacht. Das Ergebnis ist etwas zu hoch ausgefallen. So eine Übermacht war Gladbach nicht", fasste Hofmann seine Eindrücke zusammen.

Und er zeigte sich überzeugt, dass sich die Mannschaft von diesem Rückschlag nicht aus der Bahn werfen lasse - zumal im Heimspiel gegen RB Leipzig am nächsten Samstag auch der in Mönchengladbach gelbgesperrte Kapitän Anthony Losilla wieder mithelfen könne. Hofmann: "Wir hatten vorher einen guten Lauf. Dieses Spiel wird uns nicht zurückwerfen. Es haben bei uns ein paar Mann gefehlt, darunter Toto Losilla, der sehr wichtig ist für unser Spiel. Wir müssen das jetzt schnell abhaken, dann geht’s weiter."