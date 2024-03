Hofmann und die Frage des Momentums: "Das muss man so akzeptieren"

Bayers Jonas Hofmann muss der Nationalelf derzeit vor dem Fernseher zuschauen. Er gibt sich zerknirscht, weiß aber: Es bleibt noch Zeit, um sich dem Bundestrainer aufzudrängen.

Man darf es sich wie folgt vorstellen: Am vergangenen Samstag saß Jonas Hofmann also daheim vor dem Fernseher, wartete auf das Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland, und als die Nationalhymne ertönte, stand er kurz auf und stimmte im Wohnzimmer mit ein. "Sobald die Hymne läuft, ist man bereit und singt mit", erklärt der Offensivmann nach der Trainingseinheit von Spitzenreiter Bayer an diesem Dienstag.

Allerdings wird es wohl eher ungewohnt gewesen sein, die deutsche Hymne nicht auf dem Platz oder zumindest am Rande des Spielfelds zu intonieren, zuletzt gehörte Hofmann schließlich in aller Regelmäßigkeit zur DFB-Auswahl und war auch bei den zwei vorherigen Lehrgängen dabei. Dass er nun im Aufgebot fehlt, habe ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann in einem "kurzen Telefonat" erläutert. Selbstredend, dass Hofmann enttäuscht war. Das klingt in seinen Aussagen noch immer durch.

Nagelsmann habe es wie auch in den Pressekonferenzen mit dem fehlenden Momentum begründet. Dazu erklärt Hofmann: "Das muss man so akzeptieren und versuchen, das Momentum wieder auf seine Seite zu bekommen." Ob die Begründung für ihn nachvollziehbar gewesen sei? "Naja", sagt er und überlegt kurz: "Wir stehen an der ersten Stelle, ich weiß jetzt nicht, ob es ein besseres Momentum für einen Spieler gibt."

Hofmann will das "Momentum" wieder auf seine Seite ziehen

Der Bundestrainer betrachte es aber "sehr individuell, und wenn er der Meinung ist, dass das Momentum gerade nicht auf meiner Seite ist, dann habe ich das zu akzeptieren und muss alles daran setzen, es wieder auf meine Seite zu bekommen". Ein paar Wochen bleiben dafür freilich noch. "Wenn man noch zwei Monate Zeit hat - acht Ligaspiele, hoffentlich noch zwei Pokalspiele und ein paar in der Europa League -, dann sind noch genug Möglichkeiten da, um auf den EM-Zug aufzuspringen", sagt Hofmann.

Nagelsmann habe ihm vermittelt, "dass der Zug nicht abgefahren" sei. Es liege nun an jedem Spieler, "Leistung zu bringen" - am Ende sollten die Besten zur Europameisterschaft fahren. Dass er in den vergangenen Monaten nicht mehr so torgefährlich war wie im ersten Saisondrittel, als er allein in der Liga zwölf Scorerpunkte gesammelt hatte - seither kamen wettbewerbsübergreifend nur noch zwei hinzu -, sieht Hofmann offenbar nicht ganz so kritisch. "Manchmal ist es so, dass man ein paar Wochen an weniger Toren beteiligt ist."

Doch: "Das schmälert nicht immer die Leistung. Man kann auch glänzen in Spielen, in denen man nicht direkt im Vordergrund steht." Es sei schon immer ein Thema von ihm gewesen, dass er "ein wenig unter dem Radar" fliege. "Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht so zufriedenstellend, an weniger Treffern beteiligt zu sein", räumt Hofmann ein. "Daran versuche ich zu arbeiten", man dürfe nicht den Kopf in den Sand stecken - "der Typ bin ich auch gar nicht". Die Torbeteiligungen würden wieder kommen, "da bin ich mir sicher".

Hofmann fühlt sich bereit für die Partie gegen Hoffenheim

Was Bayer-Trainer Xabi Alonso von ihm erwarte? Worüber er mit ihm gesprochen habe? "Wieder die Aktionen vor dem Tor zu haben, im richtigen Moment vorne reinzustoßen, den Abschluss zu nehmen und nicht abzuspielen. Das ist etwas, was man mit den Jahren drin hat, das Gefühl ist nicht weg", bekräftigt Hofmann. Manchmal ende es nun mal nicht in Torbeteiligungen, "ich glaube aber nicht, dass dadurch die Leistungen viel schlechter sind".

Zu konstatieren bleibt derweil, dass der 31-Jährige in den vergangenen Wochen vor allem in der unmittelbaren Gefahrenzone seine ganz große Wirkung eingebüßt hat. Ändert sich das am Samstag gegen Hoffenheim? Hofmann ist in jedem Fall bereit, trainierte in dieser Woche bislang komplett mit, nachdem er in der Europa League gegen Qarabag Agdam (3:2) noch mit muskulären Problemen ausgewechselt worden war und das anschließende Liga-Spiel beim SC Freiburg (3:2) verpasst hatte.

"Ich fühle mich wieder gut. Es war zum Glück nicht ganz so wild, wie es sich erst auf dem Platz angefühlt hat, ich bin wieder voll dabei, kann alles mitmachen, bin schmerzfrei", sagt Hofmann. "Sofort wieder spielen zu wollen und sofort wieder an die Leistungen anzuknüpfen, die man abrufen kann, darum geht es." Gewonnen habe Bayer schließlich noch nichts, bleibe demütig und müsse nun noch einmal gut aus der Länderspielphase starten. "Dann erreichen wir hoffentlich etwas ganz Großes."